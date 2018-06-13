中国工程院院士袁亮任安徽理工大学校长(图/简历)

原标题：安徽省委决定：院士任这一高校校长（图\简历）

据安徽理工大学官网消息：6月12日上午，学校在舜耕会堂召开干部教师大会，宣布省委关于任命袁亮同志为我校校长的决定。

省委副书记信长星出席会议并作重要讲话。省人大常委会副主任、淮南市委书记沈强，省委组织部常务副部长何军，省委保密委专职副主任徐飞，省委教育工委书记钱桂仑等出席会议。大会由校党委书记郭永存主持。

袁亮作表态发言（摄影：张雷）

袁亮简历

袁亮，男，汉族，中共党员，著名煤炭开采及瓦斯治理专家，煤与瓦斯共采理论主要奠基人，中国工程院院士，教授，博士生导师。1982年参加工作，现任安徽理工大学党委副书记、校长。

1982年毕业于淮南矿业学院。历任淮南矿业（集团）有限责任公司党委常委、董事、常务副总经理、总工程师、教授级高工。现任煤炭开采国家工程技术研究院院长、煤矿瓦斯治理国家工程研究中心主任、深部煤炭开采与环境保护国家重点实验室主任，兼任中国煤炭学会副理事长。2017年3月任安徽理工大学党委副书记、副校长；2018年6月任安徽理工大学党委副书记、校长。

负责学校科技、学术期刊出版工作。分管科技产业处（军工办公室、社科办公室）、学术出版中心。联系地球与环境学院、土木建筑学院。

校第六届党委委员、常委。

（简历来源：安徽理工大学官网）

来源：“聊时局”微信公众号

责任编辑：张义凌