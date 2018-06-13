“美国在台协会”台北办事处新馆落成 国台办回应

5月12日，“美国在台协会”（AIT）台北办事处新馆正式落成，台湾劳动党、中国统一联盟、中华两岸和平发展联合会等团体发表联合声明，呼吁美国停止干涉中国内政，并强调台湾社会也应正视问题的严重性。今天（13日）上午，国务院台湾事务办公室在国台办新闻发布厅举行例行新闻发布会，发言人马晓光就“美国在台协会”新馆落成引发岛内民众抗议、海峡论坛成果等近期两岸热点话题答记者问。以下为文字实录。（央视新闻记者 赵超逸 直播编辑 宋自帅）
国台办发言人：中国外交部已向美方提出了严正交涉。中方坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。（央视记者 艾婉婷 黄惠馨）
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