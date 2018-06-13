绿营提议太平岛租借给美军 国台办：提议十分危险

原标题：绿营提议将太平岛租借给美军 国台办：这种提议十分危险
[环球网综合报道]国台办13日上午举行例行新闻发布会，有记者提问，日前台绿营一个智库提议，台当局可以以“人道救援”的名义将南沙太平岛租借给美军使用，请问发言人对此有何评论？
对此，国台办新闻发言人马晓光表示，这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将受到两岸同胞的唾弃。
新浪新闻公众号
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 从平壤飞新加坡的中国专机 里面是这样
- 【 军事 】 中国为何重返后卡扎菲时代的利比亚
- 【 财经 】 霍尔果斯开查：范冰冰公司无实体办公
- 【 体育 】 俄罗斯世界杯32强最终23人名单汇总
- 【 娱乐 】 赌王何鸿燊正式退休 二房之女接任主席
- 【 科技 】 A站受黑客攻击：近千万条用户数据外泄
- 【 教育 】 中国846业进入全球“第一方阵”（附名...
新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有