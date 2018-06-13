绿营提议太平岛租借给美军 国台办：提议十分危险

原标题：绿营提议将太平岛租借给美军 国台办：这种提议十分危险

[环球网综合报道]国台办13日上午举行例行新闻发布会，有记者提问，日前台绿营一个智库提议，台当局可以以“人道救援”的名义将南沙太平岛租借给美军使用，请问发言人对此有何评论？

对此，国台办新闻发言人马晓光表示，这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将受到两岸同胞的唾弃。

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