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绿营提议太平岛租借给美军 国台办：提议十分危险

绿营提议太平岛租借给美军 国台办：提议十分危险
2018年06月13日 10:20 环球网
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　　原标题：绿营提议将太平岛租借给美军 国台办：这种提议十分危险

　　[环球网综合报道]国台办13日上午举行例行新闻发布会，有记者提问，日前台绿营一个智库提议，台当局可以以“人道救援”的名义将南沙太平岛租借给美军使用，请问发言人对此有何评论？

　　对此，国台办新闻发言人马晓光表示，这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将受到两岸同胞的唾弃。

责任编辑：张玉

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