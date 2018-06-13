新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

美国助理国务卿访台 国台办：已提出严正交涉

美国助理国务卿访台 国台办：已提出严正交涉
2018年06月13日 10:45 中国网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　国务院台湾事务办公室定于6月13日（周三）上午10：00在国台办新闻发布厅（广安门南街6-1号广安大厦中门四层）举行例行新闻发布会。以下为文字实录：

　　新华社记者：

　　美国国务院主管文化教育事务的助理国务卿玛丽·罗伊斯日前访台，出席美国在台协会台北办事处的新馆落成仪式，请问发言人对此有何评论？

　　马晓光：

　　外交部已向美方提出了严正交涉。我们坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区