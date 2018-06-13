美国助理国务卿访台 国台办：已提出严正交涉

国务院台湾事务办公室定于6月13日（周三）上午10：00在国台办新闻发布厅（广安门南街6-1号广安大厦中门四层）举行例行新闻发布会。以下为文字实录：
新华社记者：
美国国务院主管文化教育事务的助理国务卿玛丽·罗伊斯日前访台，出席美国在台协会台北办事处的新馆落成仪式，请问发言人对此有何评论？
马晓光：
外交部已向美方提出了严正交涉。我们坚决反对美国与台湾进行任何形式的官方往来和接触。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。
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