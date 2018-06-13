台当局严审大陆赴台人士针对各级官员?国台办回应

原标题：台当局严审大陆人士赴台仅针对大陆各级官员？ 国台办回应
[环球网综合报道]近日，台陆委会声称，关于严审大陆赴台团体和人士的相关措施只是针对大陆的各级官员，但仍欢迎普通大陆游客赴台。
对此，在6月13日的国台办例行新闻记者会上，发言人马晓光回应表示，我们已经多次就民进党当局限制两岸交流表明过坚决反对的态度。我们认为，加强交流合作，是两岸同胞的共同愿望。民进党当局不断编织出各种理由，阻挠和限制两岸交流和人员往来，恶化两岸交流的气氛，最终损害的是台湾同胞的利益福祉。
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