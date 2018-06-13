台海局势升温两岸关系能否拨云见日？国台办回应

原标题：两岸关系能否拨云见日？国台办：要看民进党对待共同政治基础的态度

[环球网综合报道]国台办13日举行例行新闻发布会 ，有记者提问，现在东亚局势，朝鲜半岛出现和平曙光，反而是台海局势逐渐升温，大陆是否有期待下一次两岸领导人会面可以让两岸拨云见日？谢谢。

对此，国台办新闻发言人马晓光表示，大家都已经注意到，昨天外交部已经就朝美首脑会谈表明了中国政府的立场和态度。台湾问题完全是中国内政，与朝美关系性质截然不同。大陆和台湾同属一个中国，两岸关系不是国与国的关系。2015年11月7日，两岸领导人在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，实现了历史性会晤。彰显了两岸中国人有能力、有智慧解决自己的问题。但民进党当局上台以后，拒不承认体现一个中国原则的“九二共识”，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，导致两岸关系严重倒退。两岸关系是否能够拨云见日，关键要看民进党当局对待两岸共同政治基础的态度，尽早承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸关系就能回到和平发展的正确方向。

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