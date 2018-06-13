首都机场今日遭遇雷雨冰雹 多趟航班受影响

来源：中国日报
[首都机场今日遭遇雷雨冰雹 多航班受影响]据华北空管消息，今日首都机场将迎来两次雷雨过程，受此影响，首都机场进出港航班将出现延误和取消情况。截至上午9时20分，首都机场进出港航班已取消37架次。华北空管局于9时启动航班大面积备降保障程序和MDRS（航班大面积延误应急响应机制）黄色预警和大面积航班备降保障程序，积极开展保障工作。据华北空管气象中心预报，13时至18时首都机场将迎来第二次雷雨，预计将会对进出港航班造成更大影响。6月13日首都机场预计进出港1721架次，其中进港850架次，出港871架次。截至9时20分，首都机场已执行进港航班248架次，已执行出港航班206架次。（记者 罗望舒）
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