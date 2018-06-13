新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

首都机场今日遭遇雷雨冰雹 多趟航班受影响

首都机场今日遭遇雷雨冰雹 多趟航班受影响
2018年06月13日 11:22 新浪新闻综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　来源：中国日报  

　　[首都机场今日遭遇雷雨冰雹 多航班受影响]据华北空管消息，今日首都机场将迎来两次雷雨过程，受此影响，首都机场进出港航班将出现延误和取消情况。截至上午9时20分，首都机场进出港航班已取消37架次。华北空管局于9时启动航班大面积备降保障程序和MDRS（航班大面积延误应急响应机制）黄色预警和大面积航班备降保障程序，积极开展保障工作。据华北空管气象中心预报，13时至18时首都机场将迎来第二次雷雨，预计将会对进出港航班造成更大影响。6月13日首都机场预计进出港1721架次，其中进港850架次，出港871架次。截至9时20分，首都机场已执行进港航班248架次，已执行出港航班206架次。（记者 罗望舒）

责任编辑：张玉

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区