5个战区陆军司令授课答疑 13个集团军军长被考核

原标题：聚焦|5个战区陆军司令员授课答疑，13个集团军军长接受考核

6月12日上午，东部战区陆军、南部战区陆军司令员分别围绕“判断形势”“理解上级意图”等内容通过视频会议系统远程异地授课答疑，陆军战役首长机关“五会”集训正式拉开帷幕。

陆军参谋部作战局领导介绍，这次集训是贯彻落实习主席练兵备战指示要求的实际行动，由5个战区陆军司令员授课答疑，13个集团军军长接受考核，目的是要在陆军部队立起“练兵先练官、强军先强将”“抓自身、带部队”鲜明导向，着力破解“五个不会”问题，提高战役指挥机关的谋略水平和指挥能力。

为了实打实谋打仗、硬碰硬练指挥，此次集训突出“三个转变”，即由侧重考机关、练参谋向考主官、练将官转变。5个战区陆军司令员分别围绕解决“五个不会”中的一个问题进行备课授课，集团军军长参训参考；由侧重考技能、评业务水平向考谋略、评综合素养转变，要求战役指挥员带机关精干指挥组进行战前筹划，突出练谋略、练指挥、练战法、练协同、练保障，着重考查和提高战役指挥员指挥机关筹划组织打仗的谋划指挥水平和综合能力素养；由侧重不同方向、同一课题设置考核条件向基于使命、对应任务设置考核条件转变，坚持任务牵引、面向联合的原则，紧贴各方向作战任务确定考核课题，紧盯联合作战要求确定考核内容，使各级战役指挥员紧扣作战任务、强化联合意识、摆进实战环境、深研战役战法，探索基于通用课题考查共性能力向结合各方向使命任务检验实际备战水平转变，牵引陆军部队军事斗争准备质量不断深化提高。

封闭出题、随机排序、现场打分、作业盲评、全程监察，一系列保障机制确保了此次集训考核的公平公正。参训的陆军集团军以上战役机关人员纷纷表示，要带着问题学、进入情况研、针对短板练，真正做到学有所悟、研有所得、练有所获，切实增强筹划指挥打仗能力。

（记者钱晓虎、武元晋）

刊于6月13日《解放军报》01版

责任编辑：张玉