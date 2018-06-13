顾雏军：政府让我救科龙 当时最高检办案动机不纯

#顾雏军案再审#[进行法庭调查]审判员 张勇健：现在质证第四组证据，分别是证据37-39、41-45、47、49、51-53，全部是证人证言。证据37-39，分别是时任科龙电器总裁刘从梦，深圳格林柯尔出纳、顺德格林柯尔出纳莫姝，顺德格林柯尔总裁助理孙勇的证言；证据41-45，分别是时任天津格林柯尔董事、副总裁方志国，董事马海云、胡晓辉、黄冬的证言和天津格林柯尔行政人事管理干部刘为民、会计李德煜的证言及原审被告人严友松、张宏的辨认材料；证据47，是深圳格林柯尔职员夏巨行的证言；证据49、51-53，分别是广东公诚会计师事务所所长卢伍根、副所长徐志发，顺德花洲会计师事务所所长陈小美、员工何志超，顺德智信会计师事务所所长罗裕添和广东德正会计师事务所所长吕家旭的证言。原审列举上述证人证言，主要是为了证明由于当地政府出具担保函、暂准年检函，顺德格林柯尔分别在没有提供验资证明、无形资产在注册资本中所占比例过高的情况下，先后完成了设立登记和年检手续的办理工作。为了完善顺德格林柯尔设立登记手续，降低无形资产所占比例，顾雏军等人在2002年5月至12月间，采取来回倒款、签订虚假供货协议、提供虚假证明文件等手段，使顺德格林柯尔向原顺德市工商部门提出的变更股东及股东出资方式、出资比例的申请，被顺利核准。在该变更登记中，顾雏军等人虚报货币注册资本6.6亿元。

原审被告人顾雏军及辩护人，你们对该组证据有什么意见？

辩护人 陈有西：首先是对刘从梦证言的质证意见，第一，公安的取证程序不合法，对刘从梦的取证时间是从2005年8月15日的2点59分到下午到晚上，长达七个半小时，对证据真实性有异议。顾雏军受到了不间断长时间的审讯，对它的合法性和真实性不予确认。第二，证人孙勇的证言，询问地点是在顺德区政府会议中心，违反法律对讯问证人地点的规定。顾雏军的分工是负责对内，跟政府部门打交道等对外属于刘从梦的工作范围。将所有责任推给顾雏军，还包括姜宝军，张细汉，刘玉忠等人是不对的。

辩护人 童汉明：七个半小时的审讯是对当事人权利的侵犯。对证人的询问应该在证人所在地，或者办理机关进行。该组证据中有与裁定书认定不一致的地方，顾雏军叫姜宝军操作与事实不符合。顾雏军负责人事任免、采购等内部管理工作，而顺德格林柯尔与政府打交道是别人的工作范围，将所有的责任推给顾雏军是不对的。证据38，在顺德公安局8个小时的通宵询问，虽然当时没有提出，但公安局的取证是严重违法的，希望法庭予以充分考虑。证据39，讯问地点与法律规定不相符。证据41，公安机关将证人作为犯罪嫌疑人进行取证的方式，合法性、真实性均不认可。证据42，该证据与证据第一组的意见一致，在此不重复。证据45，公司亏损不是不能对外投资的理由，李是会计，没有证明资格。证据47，证人询问的地点是在深圳龙岗，没有一个具体的地点，对地点、身份无法确定，证明内容与本案无关联。证据49，与本案无关联。供货协议书比较简单，由双方单位盖章及法定代表人签名确认，我们认为是真实的，是股权转让让资。天津顺德格林柯尔在让资报告中对预付货款进行了披露，不存在欺骗工商登记部门及社会的问题。证据51，证人证言与本案没有关联性。证据52、53与本案无关。

辩护人 陈有西：验资股权要靠客观的书证，工商报告、登记资料就可以证明，不是依靠证人证言证明的。验资行为的真实和虚假，只需要审查原来的工商登记就可以，如果验资、注资是虚假的，应当撤销原来的登记，现在这些登记没有被撤销，用证人证言否定注资是虚假的没有效力。对证人证言的合法性有异议：从证人的取证存在威胁、关押取证，把证人当犯罪嫌疑人进行审讯，这样的取证方式明显违法；对证据的真实性不予认可，本案的证人证言真实性不能认可，因证言的证明力弱，无法实现证明内容。

原审被告人 顾雏军：当时最高检察院办案动机不纯，整个注册登记都是工商局、顺德市政府办理的。政府让我拯救科龙公司。

审判员 张勇健：顾雏军，请听从法庭的指挥，就证据发表意见。

原审被告人 顾雏军：股权转让验资，即使不提供买卖双方的资金也没有关系。我愿意把股权转让了也是可以的。验资是顺德市政府委托的，跟我没有关系。9亿元的无形资产，是增加了公司的资本，对公司有帮助。

审判员张勇健：原审被告人姜宝军及辩护人，你们对该组证据有什么意见？

原审被告人 姜宝军：同意顾雏军辩护人的意见。证据37，让姜宝军操作是错误的。1.87亿元银行还款是不清楚，是顾雏军让刘去操作指令我办理。公章是顺德格林柯尔的公章，钱是财务转账的，并将相关凭证转让给我。

辩护人 盛冲：这些都是刘一手安排和组织的，应该追究刘等人的责任。

审判员 张勇健：这个问题等不属于证据调查的内容，等下进行调查。

相关阅读：

事件关注：

顾雏军案将再审 他曾高呼“草民无罪”告赢证监会

顾雏军：从始至终无罪 没任何客观证据证明我有罪

顾雏军再审案13日开庭：再审体现党中央保护产权决心

顾雏军案再审将在6月13日公开开庭审理

舆论热议：

最高法“轻骑兵”是怎样审案的？

人民法院报：让法治的阳光照亮企业家心田

最高法再审张文中案改判无罪 传递什么信号？

光明网评论员：张文中无罪洗冤 再盼顾雏军案佳音

责任编辑：张玉