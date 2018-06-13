美将进一步插手台海？国台办:一厢情愿“神逻辑”

原标题：国台办回应美官员赴台、“太平岛租给美军”言论等

中新网6月13日电 国台办13日举行新闻发布会，发言人马晓光就美官员出席美在台协会台北办事处新馆落成仪式、台陆委会声称将严审大陆人士赴台、台智库提议太平岛租给美军等热点问题回答记者提问。

资料图：马晓光 中新网记者 张勤 摄

——回应涉美议题

[台当局挟洋自重 只会进一步破坏两岸关系]

美国助理国务卿玛丽 罗伊斯日前出席美在台协会台北办事处新馆落成仪式。马晓光称，中国外交部已向美方提出严正交涉。中方坚决反对美国与台湾地区进行任何形式官方往来和接触。台湾民进党当局挟洋自重，只会进一步破坏两岸关系。

[回应台智库提议将太平岛租给美军：十分危险]

台绿营智库提议，台当局以“人道救援”名义将南沙太平岛租借给美军使用。马晓光回应，这种提议是十分危险的。任何有损中华民族利益的言行，都将受到两岸同胞的唾弃。

[美将进一步插手台海？一厢情愿“神逻辑”]

近日有台湾安全部门人士和绿营学者放言，美国将会在朝鲜半岛局势稳定后，进一步插手台海，支持民进党当局。马晓光说，这是一厢情愿的“神逻辑”，是对国际形势的重大误判，也是对台湾民众的蓄意误导。

[再次强调美方应该切实恪守一个中国原则]

美国国防部长马蒂斯表示，美国防部将坚定以利于与台湾合作、为台湾提供“必要的军备和防卫服务”。马晓光指出，坚决反对美国和台湾地区进行任何形式官方往来和军事联系。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报的规定，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。

[坚决反对蔡英文或“过境”美国]

台湾地区领导人蔡英文或在8月时“访问”巴拉圭“过境”美国。马晓光回应称，我们一贯以一个中国原则对待台湾的对外交往问题。坚决反对任何企图在国际上制造“两个中国”“一中一台”和“台湾独立”的行径。

资料图：马晓光 中新社发 张浩 摄

——关于台湾岛内动向

[回应台湾“奥运正名公投”：必将自食恶果]

有报道说，民进党方面正支持“台独”团体联署发起针对五星红旗以及台湾参与国际组织等多项“公投”提案。马晓光称，民进党当局不思悔改，继续煽动民粹，操弄公投，蓄意挑衅一个中国原则，肆意破坏两岸关系和平稳定。这种玩火行为，必将自食恶果，进一步损害台湾同胞的利益。

[台湾民进党当局是“金钱外交”从事者]

因为害怕所谓“断交潮”，台湾当局近日频频与所谓“友邦”接触，但是往往收到对方关于援助其经济发展的要求。马晓光回应称，这说明两点：一是一个中国原则是大势所趋，人心所向。二是台湾当局具体说是民进党当局才是“金钱外交”的从事者。

——关于两岸交流议题

[台当局阻挠和限制两岸交流将损台胞利益]

台陆委会近日重申，严审大陆赴台团体和人士的相关措施，针对的是大陆各级官员。马晓光表示，已多次就民进党当局限制两岸交流表明过坚决反对的态度。民进党当局不断编织出各种理由，阻挠和限制两岸交流和人员往来，恶化两岸交流的气氛，最终损害的是台湾同胞的利益福祉。

[各地各部门落实31条惠台措施新进展]

马晓光介绍各地各部门落实“31条惠及台胞措施”的最新情况。6月1日，上海市发布《关于促进沪台经济文化交流合作的实施办法》；6月6日，福建省发布贯彻落实“31条措施”实施意见。此外，在职业资格考试方面，落实“31条”工作也有新进展。

[回应台当局大陆居民赴台游优惠措施未见效]

两岸关系遇冷，台湾相关部门近日推出大陆居民赴台游的一系列优惠措施，但是依旧未能提升陆客赴台热度。马晓光称，大陆居民赴台旅游曾经有过一个积极健康发展的态势。造成今天赴台旅游的规模和人数急剧下降的局面，原因是众所周知的。

[实现直接或双向全面通就业等 台当局要努力]

国民党副主席郝龙斌提出两岸未来通学、通婚、通就业的“新三通”。马晓光指出，大陆这些年积极出台相关政策，为台湾同胞来大陆就学、工作提供便利的待遇。大陆方面已经走在前面。如果实现真正意义上的直接或者双向、全面的所谓“新三通”，台湾当局要做出努力。

[台水果滞销 限制两岸交流必伤害台胞利益]

近来台湾水果丰收且销路不畅，导致价格暴跌，尤其是香蕉过剩。马晓光指出，台湾民进党当局限制两岸交流，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。

[回应马英九建议台当局重启两岸服贸协议]

前台湾地区领导人马英九近期建议现任台湾地区领导人蔡英文当局，重启两岸服务贸易协议。马晓光表示，事实已经证明，两岸关系和平发展是正确的方向。当前两岸的协商停摆，已经签署的协议难以生效，责任在民进党当局。

责任编辑：张玉