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北京发布大风蓝色预警信号 阵风可达7到8级

北京发布大风蓝色预警信号 阵风可达7到8级
2018年06月13日 12:34 中国新闻网
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来源：北京市气象局官方微博。来源：北京市气象局官方微博。

　　原标题：北京发布大风蓝色预警信号 阵风可达7到8级

　　中新网6月13日电 据北京市气象局官方微博消息，北京市气象台2018年06月13日11时50分发布大风蓝色预警信号，预计当前至15时，北京市大部分地区将出现6级左右短时大风，阵风7到8级。

责任编辑：张义凌

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