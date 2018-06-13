来源：北京市气象局官方微博。

原标题：北京发布大风蓝色预警信号 阵风可达7到8级

中新网6月13日电 据北京市气象局官方微博消息，北京市气象台2018年06月13日11时50分发布大风蓝色预警信号，预计当前至15时，北京市大部分地区将出现6级左右短时大风，阵风7到8级。

责任编辑：张义凌