联合国官员:中国在终止艾滋病进程中扮演重要角色

原标题：（科技）联合国官员：中国在终止艾滋病进程中扮演“重要角色”

新华社联合国6月12日电（记者马建国）联合国副秘书长兼联合国艾滋病规划署执行主任米歇尔·西迪贝12日在联合国总部表示，“中国在终止艾滋病进程中扮演重要角色”。

西迪贝在联合国大会就联合国艾滋病规划署有关抗击艾滋病进程的报告后说，中国有关建设健康社会的理念不仅仅是针对疾病的理念，而是建设健康生活方式的理念。中国重视教育，努力对卫生、环境、体育等问题进行综合治理，这不单单是针对传染病，也有利于解决诸如心脏病、糖尿病等非传染性疾病。这种生活方式的综合性治理不但对中国，对全世界都有帮助。

他说，中国与非洲国家的合作是南南合作的典范，中国医务人员曾经对非洲抗击埃博拉病毒给予了极大帮助，艾滋病规划署正在非洲建设一个200万人的社区医疗队伍，这是从中国的“赤脚医生”体系得到的灵感。在对社区医疗队伍的培训方面，联合国需要中国的帮助。

西迪贝在云南考察时曾对中国社会组织参与、多部门合作开展艾滋病防治工作给予高度评价，并表示对中国实现“三个90%”目标充满信心——即到2020年90%的艾滋病病毒感染者自身知情，90%知情的感染者获得治疗及90%接受治疗的人体内病毒受到抑制。

中国每年为数千万名进行无偿献血、术前检测和孕产期检查等的普通人群提供艾滋病病毒检测，建立起全球最大、覆盖最广的艾滋病实验室网络之一。数据显示，2016年，中国艾滋病病毒检测量占全球检测总量的三分之一。

2014年在墨尔本召开的第20届世界艾滋病大会上，联合国艾滋病规划署提出了“2030年终结艾滋病”的愿景，并提出“三个90%”防治目标。若实现“三个90%”，就能达到70%以上的感染者的病毒水平下降，传播风险也会降低，从而让艾滋病疫情呈螺旋式下降。（完）

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