字节跳动回应广告现对英烈不敬内容：系流程漏洞

原标题：字节跳动回应广告投放事故：系流程漏洞不是主动创作 |新京报财讯

新京报快讯（记者 白金蕾）6月12日晚间，在抖音媒体沟通会上，字节跳动副总裁李亮解释了此前涉及到的对英烈不敬的事件，称是流程漏洞，“我们未对合作公司的数据和流程尽审核责任”。

具体而言，是搜狗公司提供了涉及英烈的搜索关键词词包，今日头条负责市场投放部的同事未经审核，直接把搜狗提供的词包文件转发给了广告公司进行投放，流程上需要通过搜狗广告平台投放到搜狗搜索。“公司确实犯了严重的错误，未对合作公司的数据和流程尽审核责任，这是流程漏洞导致的，我们向英烈致歉也愿意接受相应的处罚”，李亮说。

但他强调，网络上很多人将这次事故，与“暴走漫画”主动创作的性质类比，并上升到价值观上，这是没有根据和别有用心的。当日，抖音高级总监支颖还发布了抖音国内DAU（日活）超过1.5亿的数据，据了解这是抖音首次披露日活数据。

新京报记者此前曾就该事件求证搜狗，截止发稿，暂未获得回应。

6日，微博名为“防务微观察”发布的微博截图显示，在搜狗搜索引擎中搜索邱少云关键字，第一条为“邱少云-被火烧的笑话”的链接，点击后发现为今日头条旗下短视频平台抖音的广告。同时，在抖音首页顶部横屏位置可以看到同样的“邱少云-被火烧的笑话”。

6日早间，今日头条官方头条号发布道歉声明，称就搜索引擎广告投放中出现对英烈不敬的内容，向公众和英烈遗属诚挚致歉。并称“这是非常严重的工作失误，我们对因此引起的社会不良影响，表示深刻的道歉和反省。”

今日头条在声明中称，该广告系公司推广团队委托北京某广告公司，在某搜索（搜狗）平台投放关键词竞价广告时出现的严重失误。今日头条方面未认真审核第三方提供的关键词包，发生严重疏漏，未能过滤相关内容。目前相关投放已经全部暂停，将会深刻反省，认真梳理推广流程中的类似漏洞，严肃整改，并对推广团队总经理和项目负责人作停职处理。

6月6日下午，北京市网信办、市工商局针对短视频平台抖音在搜狗搜索引擎投放的广告中出现侮辱英烈内容问题，依法联合约谈查处抖音、搜狗，责令网站立即清除相关违法违规内容并进行严肃整改。

市网信办、市工商局已经启动行政执法程序，对抖音、搜狗违法违规行为进行立案查处。

在上述市网信办、市工商局的联合执法中，认定上述操作中抖音对其制作的广告内容未尽到依法审核职责，搜狗搜索对其发布的广告未尽到依法审核义务，导致侮辱英雄烈士违法信息在网上传播，造成不良影响。

以上行为涉嫌违反四个法条：《中华人民共和国网络安全法》第12条“任何个人和组织使用网络应当遵守宪法和法律，遵守公共秩序，尊重社会公德”和第47条“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理，发现法律、行政法规禁止发布或者传输信息的，应当立即停止传输该信息，采取消除等处置措施，防止信息扩散，保存有关记录，并向有关主管部门报告”的规定；涉嫌违反《中华人民共和国英雄烈士保护法》第22条“禁止歪曲、丑化、亵渎、否定英雄烈士事迹和精神。”“英雄烈士的姓名、肖像、名誉受法律保护，任何组织和个人不得将英雄烈士的姓名、肖像用于或者变相用于商标、商业广告，损害英雄烈士的名誉、荣誉”的规定；涉嫌违反《中华人民共和国广告法》第9条中明确的广告不得有“法律、行政法规规定禁止的其他情形”的规定。

责任编辑：吴金明