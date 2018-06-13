原标题：生态环境部：北京5月优良天数比例不到四成

6月13日，生态环境部发布今年5月和1-5月全国和京津冀、长三角、珠三角区域及直辖市、省会城市、计划单列市空气质量状况。封面新闻记者注意到，北京市5月优良天数比例为39.3%，同比下降10.7个百分点。

生态环境部有关负责人介绍，5月，全国338个地级及以上城市平均优良天数比例为83.1%，同比上升8.5个百分点。PM2.5浓度为31微克/立方米，同比下降6.1%；PM10浓度为67微克/立方米，同比下降5.6%。

5月，74城市空气质量相对较差的后10位城市（从第74名到第65名）依次是：唐山、太原、石家庄、邢台、常州、北京、邯郸、济南、郑州和保定市。

京津冀区域13个城市5月平均优良天数比例为50.7%，同比上升8.7个百分点。PM2.5浓度为44微克/立方米，同比下降6.4%；PM10浓度为102微克/立方米，同比下降14.3%。

其中，北京市5月优良天数比例为39.3%，同比下降10.7个百分点。PM2.5浓度为54微克/立方米，同比上升8.0%；PM10浓度为103微克/立方米，同比下降4.6%。

长三角区域25个城市5月平均优良天数比例为74.4%，同比上升17.3个百分点。PM2.5浓度为38微克/立方米，同比上升5.6%；PM10浓度为64微克/立方米，同比下降7.2%。

珠三角区域9个城市5月平均优良天数比例为89.2%，同比上升12.2个百分点。PM2.5浓度为21微克/立方米，同比下降36.4%；PM10浓度为36微克/立方米，同比下降30.8%。

责任编辑：吴金明