南昌东湖区副区长离任 用22页H5近40张相片告别

原标题：南昌市东湖区副区长离任用H5告别：22页、近40张相片

文/李逊

“有一种目光，总在分手时候才看见是眷恋，即将离开东湖这片培育我的沃土。纸短情长，诉不完我此刻心中的留恋跟不舍，”信息日报江西政读获悉，近日，在朋友圈中有一篇名为“东湖，我永远珍爱的母港”H5在南昌市民朋友圈中火爆了起来，H5的作者是南昌市东湖区副区长、东湖区公安分局局长陈国梁。

在履新之际，陈国梁用一份长达22页的H5告别东湖。

东湖开启从警生涯，两年前重回东湖

“31年前，我在东湖开启了从警生涯，五年多的时光里，与东湖的领导和同事们结下了深厚的情谊，不论走到哪里，总有一份深深的东湖情节。前年，我有幸重回东湖这个母港，是组织上给了平台、同志们给了新任，也是再历练，再充电的机会。。。。。。”在H5的开头，陈国梁“开门见山”地表达自己即将履新之际，对东湖的不舍与眷恋。

1985年，怀揣警察梦的陈国梁报考了南昌市人民警察学校刑侦治安专业学习。1987年毕业后，陈国梁进入南昌市公安局东湖分局工作，开始了30余年的从警生涯。

1993年，在东湖工作5年余后，陈国梁调往南昌市公安局政治部工作。此后，在公安系统内，多个工作岗位锻炼。2016年，陈国梁回到东湖工作，从南昌经济技术开发区工委委员（副县级）、市公安局经济开发区分局局长、党委书记调任东湖区人民政府副区长、东湖公安分局局长、党委书记。

作为离任告别，信息日报江西政读获悉，陈国梁已履新南昌市公安局党委委员、政治部主任一职。

22页H5告别，“纸短情长”难表不舍

陈国梁用了22页H5、近40张相片回顾了自己与东湖的情缘，并以东湖区辖区内的地标性建筑八一广场跟滕王阁作为开头跟结尾。

“在这22个月的任职时间里，一直带着深厚的感情想事、做事，总想着为东湖的发展做一些力所能及的贡献。”这是陈国梁离任时的肺腑之言，用他自己的话说，东湖是培育他的沃土，也是他永远珍爱的母港。

“看着一张张亲切熟悉的面容，回想着一幕幕并肩战斗的情景，六百六十多个日日夜夜，我们一起披星戴月，迎霜斗雪，冲锋陷阵、攻坚克难。 “7.18”纵火案、两起部督特大跨境贩毒案、公众安全感、公安满意度、民调评警的历史突破给予了我们充分肯定。。。。。。东湖铁军的形象更加彰显” 字字阅读，字里行间，无不彰显真情，每张图片背后都有着属于东湖公安的“故事”。

“近两年来，大家一直鼓励的我‘长处’、体谅我的‘难处’，包容我的‘短处’，给予我极大的信心、勇气，智慧和力量。”

“虽然总想为大家多改善一点工作生活条件，但还有许多做得不够和不到位的地方。在平时工作中，有时要求过高过急过严，也可能伤害了一些同志的感情。今天，也借此机会，对留给东湖的遗憾、带给同志们的不愉快，向大家表示深深的歉意，请大家海涵。”最后，陈国梁表示，在新的工作岗位，仍将关注东湖的发展进步，衷心祝愿东湖公安的明天更加美好。

“东湖的发展变化，一幅幅、一幕幕，总在眼前，使人难以忘怀。感谢一路上有你们陪伴，感谢一路上你们给予我的感动，这也将是我最宝贵的财富。”骄傲、感谢、歉意、祝福。。。如陈国梁所言，纸短情长，诉不完他此刻心中的留恋跟不舍。

官员话别，写信、赋诗。。。表真情

官员职务变动，上任、离职，都属于正常现象 。在一个地方工作生活久了，临别之际，难免会心生“感慨”。

官员的离别时刻，往往也是动情时刻。有人赋诗、写词、写信话离别，信息日报江西政读曾对官员离任告别也予以关注。

杨伟东：祝九江明天更美好

时任九江市委书记杨伟东在升任内蒙古自治区副主席、公安厅长时，在临别九江之际，写了一封信致九江人民，信中表示，虽然已经到了新的岗位，但牵挂九江人民的情永不改变、感恩九江人民的心永不改变。祝九江明天更美好，愿九江人民更幸福！

“因时间仓促，临行前未能一一道别，谨此向大家说声再见。大家读到这封信之时，我已在1700公里之外的塞北，感念着我的第二故乡—— 九江。”

信息日报江西政读获悉，2015年12月，杨伟东调任九江市委书记，九江军分区党委第一书记。2018年1月31日上午，内蒙古自治区十三届人大一次会议举行第五次全体会议，杨伟东当选自治区副主席。

2015年12月16日起成为一个满怀憧憬的“新九江人”，到2018年1月19日又成了一个满怀眷恋的“老九江人”。。。。一张张面孔不时浮现，一幅幅画面滚动重播，一段段光景反复放映。

“最后，千言万语化作最真诚的祝愿：祝九江明天更加美好！愿九江人民更加幸福！”

中央网信办正厅级干部华清结束在赣挂职，赋诗话离别

2016年，中央网信办正厅级干部华清赴赣挂任南昌市委常委、副市长。2018年3月，挂职期结束。

离别之际，华清赋诗一首，表达自己对在赣工作两年的不舍：前年江西来锻炼，今时洪城话别离。山高水长会有期，冬去春来雁北归。

“今离赣，情浓谊深，路长念远。”信息日报江西政读获悉，华清将自己在赣挂职期间所写的四十首小诗编成诗集《遇见赣江》。

王新有任江西省委副秘书长、省信访局局长 离任抚州发表告别感言

今年4月，抚州市委副书记、组织部长王新有调任省委副秘书长、省委信访局（省政府信访局）局长。

“为避免集体欢送时依依不舍的尴尬，更不忍心让大家看到我内心情感脆弱的失态，我在日前已单独悄然离开抚州，请原谅我的不辞而别！”

信息日报江西政读注意到，2014年，王新有调任抚州工作，任市委常委、组织部长。3年后，升任市委副书记，同时兼任组织部长。

回首在抚州工作的4年时光，王新有表示，“抚州有我难以割舍的乡愁，是我魂萦梦牵的故乡，我会永远感念同事情谊，铭记抚州情缘，宣扬才子品格。”

来源：微信公号“江西政读”

责任编辑：张义凌