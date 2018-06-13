广州:暴雨红色预警学生可自动停止上学 无需通知

原标题：广州三防办：暴雨红色预警时学生可自动停止上学，无需等通知

昨日下班高峰时间，广州再迎来强降水。广州白云、番禺、海珠等9区发布暴雨黄色预警。广州大道中等主要道路出现拥堵。北环高速双向广北桥段、南环高速东行丫髻沙段，广深高速南行萝岗路段，莞佛高速东行虎门大桥段等高速公路路段车流量较大。

记者从广州市三防总指挥部获悉，受季风、高空槽和低涡共同影响，今明广州将出现新一轮的持续性强降水，累计雨量80-150毫米，最大小时雨量可达50-80毫米，并伴有8级左右雷雨大风。

广州市三防总指挥部提醒，当红色暴雨预警生效时，所有幼儿园、中小学校、中等职业学校无需等待教育行政部门的通知，应当自动停课；学生家长应当指导学生自动停止上学。各位市民要及时留意气象预警信号，及时做好防御措施。（原标题《广州暴雨模式“重启” 市三防办提醒：红色暴雨预警生效 学校应自动停课》）

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暴雨预警防御指引

黄色暴雨：进入暴雨防御状态，6小时内本地将可能有暴雨发生，或者强降水将可能持续。

1家长、学生、学校要特别关注天气变化，采取防御措施。

2收盖露天晾晒物品，相关单位做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作。

3驾驶人员应注意道路积水和交通阻塞，确保安全。

4检查农田、鱼塘排水系统，降低易淹鱼塘水位。

橙色暴雨：进入暴雨紧急防御状态，在过去的3小时，本地降雨量已达50毫米以上，且雨势可能持续。

1上学时间段内气象部门发布暴雨橙色预警信号生效时，所在区域的学生应当延迟上学，学生家长应当指导学生延迟上学。途中的儿童、学生应就近到安全场所暂避。

2暂停在空旷地方的户外作业，尽可能停留在室内或者安全场所避雨。

3相关应急处置部门和抢险单位加强值班，密切监视灾情，切断低洼地带有危险的室外电源，落实应对措施。

4交通管理部门应对积水地区实行交通引导或管制，城市管理部门启动城市积涝应急程序，加强疏通地下排水管道，防治城市内涝。

5转移危险地带人员以及危房居民到安全场所避雨。

红色暴雨：进入暴雨特别紧急防御状态，在过去的3小时，本地降雨量已达100毫米以上，且降雨可能持续。

1中小学校、幼儿园、托儿所停课，未启程的学生不必到校上课；上学、放学途中的学生应在安全情况下回家或就近到安全场所暂避；学校应保障在校（含校车上、寄宿）学生的安全。

2处于危险地带的单位应停业，立即转移到安全的地方暂避。

3人员应留在安全处所，户外人员应立即到安全的地方暂避。

4相关应急处置部门和抢险单位随时准备启动抢险应急方案。

责任编辑：吴金明