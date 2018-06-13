王世坚照赖清德的香蕉吃法带皮吞下 被指模范党员

[照着赖清德的香蕉吃法，王世坚带皮吞下：好吃！]为解决岛内香蕉盛产造成的价格暴跌，10日，赖清德推荐水煮香蕉蘸酱油、大蒜吃。节目现场，王世坚连皮吞下夸好吃，其他嘉宾都笑了：王世坚，拍马屁不要拍过头，你真是民进党的模范党员。

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