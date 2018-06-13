安倍向马来西亚“表决心”:“印太”地区包括南海

原标题：谈及南海问题 安倍向马来西亚“表决心”

资料图：马来西亚总理马哈蒂尔（左）与日本首相安倍晋三

中国南海新闻网6月13日电 据马来西亚媒体《当今大马》12日报道，日本首相安倍晋三与到访的马来西亚总理马哈蒂尔举行会谈，就南海、信贷、战略政策等多项议题交换了意见。

报道称，会谈中，安倍表示，印度-太平洋区域包括南海，应该在法治基础上保持“自由开放”，以维持区域和平与繁荣。“日本愿意和支持“印太”概念的国家合作。我决心进一步加强区域和平与稳定方面的合作，包括海上安全。”

安倍和马哈蒂尔一致同意，马六甲海峡和南海“应保持让全世界船只自由航行”。

此外，由于受国债问题困扰，马来西亚政府试图借助总理此访向日本寻求帮助。在12日的记者会上，马哈蒂尔对马来西亚媒体介绍称，他已经向安倍首相建议向马来西亚提供日元信贷，安倍同意考虑这项建议。不过，双方并没有商讨日元信贷的具体款项。

此前，马哈蒂尔与日本首相安倍联合召开记者会时说，马来西亚及日本将重振及提升“向东看”政策，以深化合作及加强两国经济竞争力。

报道称，马哈蒂尔在1982年提出“向东看”政策，以转移对西方的专注至亚洲特别是日本，协助推动国家工业化。另据马新社报道，该政策被视作象征着马哈蒂尔执政时期马来西亚经济高速增长的代名词。（中国南海新闻网 姚凌）

责任编辑：张玉