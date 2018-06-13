高考卷怎么评？江苏组织学生和家长代表观摩(图)

原标题：167万份考卷将这样评出来

2018年高考已经结束，阅卷工作正在进行。6月12日，江苏省教育考试院组织部分学生和家长代表走进高考阅卷点，本报记者也随行直击阅卷现场。

在省教育考试院的答题卡保管组和扫描组里，工作人员正对试卷进行拆箱扫描、信息入库。省教育考试院网络信息中心主任赵建宁说，今年全省共有167万份试卷，经过扫描、入库，并通过高速专用扫描仪把试卷内容切割，信息加密后再通过专用光纤直接传向各个阅卷点。

电子类设备是绝对禁止带入阅卷现场的。阅卷老师在进入现场前，要交出电子设备，中午休息时间也禁止取回。如果需要联系，只能使用专门的电话。

南京市金陵中学考生高若兮和妈妈一起看了阅卷流程，觉得新奇又严肃，“阅卷过程无论是安保还是流程，都非常规范严谨”。

和往年一样，省教育考试院今年承担答题卡扫描和选择题阅卷，非选择题中，语文、数学、外语阅卷工作由南师大负责，六门选测科目和小语种的阅卷工作由南京大学负责。

南师大语文阅卷点，分为作文组和语知组。记者看到，阅卷老师都面盯着电脑，仔细看着每位考生的答题内容。“今年的阅卷队伍，由阅卷领导小组、阅卷专家组、阅卷组长、普通阅卷员四个层级组成。”语文阅卷组成员、南师大教授曹红军介绍说，参与阅卷的老师都有着深厚功力和丰富阅卷经验，特别是南师大文学院的何永康教授、吴锦教授，南京大学文学院的柳士镇教授，都有着三四十年的阅卷经历，经验十分丰富。

在阅卷过程中，遇到疑难问题怎么办？ “由阅卷专家组集体讨论解决。”曹红军说，对于语文试卷的每一题答案，每一个得分点，专家组都进行了大量调研。“从目前的试评情况，考生作答基本和试卷要求相匹配，以作文题为例，绝大多数都能结合自己的生活积累写出真情实感，预估来看，今年的优秀作文略优于往年。”

高考阅卷细致到什么程度？数学阅卷组成员、南师大教授严从华介绍说，从6月9日至12日，学科专家组及各题题长40余人对全省数学试卷答卷进行调研，调研试卷总量有十万余份，涉及全省各个大市的试卷。“通过充分调研试卷，了解掌握考生各种可能的答题情况，对每一种答题情况进行细致分析，进而制定详细的评分细则。”

英语阅卷组成员、南师大教授吕洪灵说，英语阅卷根据考生实际情况，反复研究商讨，制定了详细的评分细则。“同时，通过覆盖各地区和各考场的大量样卷精选，从考生作答的实际情况出发，丰富了评分细则，照顾了多种合理的作文观点和角度。”

参与各学科阅卷的中学教师和教研员必须经各市教育局（人事和纪检部门审核）推荐，从省教育考试院审核的阅卷教师数据库中选聘。

省教育考试院副院长施邦晖说，今年阅卷老师有2300多人，都是从全省“阅卷老师数据库”中遴选出的。“评阅分值较大、主观性强的试题，如作文题、论述题、计算解答题等题型的阅卷教师，均具有3年以上教学、教研经验和一定的阅卷经验。学科阅卷专家组事先评出若干考生考卷，请阅卷教师试评，从中选拔出一批能够准确把握评分标准，并具有本学科中、高级以上职称者，参加主观性较强试卷的评阅。”

阅卷方法也有讲究：所有科目的非选择题部分都实行“四评制”。扫描后的图像按题切割，随机分发给阅卷员。考生的每道题由两名不同阅卷员“背靠背”评阅。如果两名阅卷老师评出的分数在设定范围之内，就取两人所评分数平均值；超出的，进行三评，如果三评与一评、二评的评分误差均超出规定，再进行四评。四评由学科专家组成员评判，且为最终得分。在阅卷过程中，各学科专家组随时对所评试卷进行复查，复查数量不低于阅卷总数20%，江苏实际复查量超过50%。

整个阅卷工作将在6月22日左右完成。预计考生可在6月24日获知高考成绩。省教育考试院高招处副处长李拥军表示，这几天高考志愿模拟填报，考生可以上网熟悉填报过程。“根据自己预估的分数、等级来选择适合的学校。但拟填报计划都不是真实计划，真实计划要以考试院公布的计划专刊为准，目前计划正在编制。”

责任编辑：张义凌