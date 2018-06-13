国民党提名杨文科参选新竹县长 年底选举完成布局

原标题：国民党提名杨文科参选新竹县长 年底选举已完成布局

中新网6月13日电 据台湾“中央社”报道，国民党组织发展委员会主任委员李哲华13日表示，中常会通过提名新竹县副县长杨文科参选新竹县长后，杨文科会选到底；外传国民党会与“民国党”二阶段整合，他澄清是假新闻。

国民党内多人表态参选新竹县长，包括“立委”林为洲、新竹县副县长杨文科、新竹县副议长陈见贤、湖口乡长林志华与竹东镇长徐兆璋，经过连日来征询基层意见，国民党中常会13日下午将通过提名杨文科参选。

国民党组织发展委员会主委李哲华受访表示，中常会下午若通过提名，中央提名协调小组将向新竹县相关表态参选者说明，希望他们站在党的最高利益，共同为党奋斗。

林为洲谈到党中央将提名杨文科，情绪激动，盼国民党回头。李哲华说，“他的感受我们可以理解”，林为洲至今都说不会脱党参选，表示深爱国民党，愿意跟大家共同奋斗，就没有分裂的问题。

国民党提名杨文科后，外传将与表态参选的“民国党”主席徐欣莹二阶段整合，李哲华说“这是假新闻，根本毫无所悉，也从来没有接触过”，杨文科会选到底。

杨文科下午获国民党提名后，年底县市长选举，国民党已完成所有县市布局；杨文科将对上民进党提名的郑朝方，以及“民国党”主席徐欣莹。

责任编辑：张玉