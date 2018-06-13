原标题：我国将在2020年全面实现养老保险省级统筹

新华社北京6月13日电（记者齐中熙、叶昊鸣）人力资源和社会保障部副部长游钧13日在国务院政策例行吹风会上表示，我国将加快完善养老保险省级统筹制度，推进养老保险基金统收统支工作，2020年要全面实现省级统筹，为养老保险全国统筹打好基础。

游钧介绍，近日，国务院印发了《关于建立企业职工基本养老保险基金中央调剂制度的通知》。为确保养老保险基金中央调剂制度顺利实施，要加快完善相关配套保障措施。

强化养老保险基金预算管理，强化基金预算严肃性和硬约束，严格规范收支内容、标准和范围，确保应收尽收，杜绝违规支出。

建立健全考核奖惩机制，将养老保险扩面征缴、确保基本养老金发放、严格养老保险基金管理、养老保险基金中央调剂制度落实等情况列入省级政府工作责任制考核内容，对工作业绩好的省级政府进行奖励，对出现问题的省级政府及相关责任人进行问责。

推进信息化建设，建立全国养老保险缴费和待遇查询系统、养老保险基金中央调剂监控系统以及全国共享的中央数据库，实现信息、数据互联互通，及时掌握和规范中央调剂基金与省级统筹基金收支行为，防范风险。

游钧表示，近年来，我国基本养老保险制度改革取得了重大进展，在制度上实现了对城乡各类人员的全面覆盖，参保人数不断增加，待遇水平稳步提高。截至2017年底，全国企业职工基本养老保险参保人数达3.53亿人，其中在职参保人数2.58亿人、离退休人员9454万人；2017年基金总收入3.3万亿元，总支出2.9万亿元，年末累计结余4.1万亿元。

游钧称，从养老保险基金收支总体情况来看，运行较为平稳，能够确保基本养老金按时足额发放。但随着我国城镇化、就业多样化、人口老龄化加快发展，地区间抚养比差距扩大，省际之间基金不平衡的问题日益严重。养老保险基金结余主要集中在广东、北京等地区，而辽宁、黑龙江等部分省份已经出现基金当期收不抵支的情况，基金运行面临较大压力。省际之间基金不平衡问题靠省级统筹难以解决，需要进一步提高统筹层次，在全国范围对基金进行适度调剂。

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