马英九探望果农:没想到民进党“执政”伤害这么大

原标题：马英九探望台果农：没想到民进党“执政”伤害这么大

马英九向在场的人推销凤梨（图源：台媒）

海外网6月13日电 随着两岸关系降到冰点，台湾农产品外销大陆一再受阻。近日，种植逾70年的高雄大树区的台湾果农林益向台湾地区前领导人马英九哭诉称，“怀念国民党‘执政’时为果农打开外销通路的日子”，马英九则表示，没想到两年前国民党“失去政权”，由民进党“执政”后，会给大家造成这么大的伤害。

台湾果农：想念国民党“执政”的日子

据台湾《联合报》报道，马英九今（13日）到高雄大树区探视台湾果农，不仅大力推销当地的凤梨，还专门探望了一位82岁的在大树区种凤梨的果农林益。林益表示，往年产地销售价格，每台斤（约为1.2斤，下同）少说都有二三十元，但今年反常，每台斤只剩5到8元而且还滞销，“这让我们想起了国民党‘执政’时，全力帮果农争取大陆市场的日子。”林益表示，自己心里十分难过，过去国民党“执政”时，还能和大陆方面有所商量，现在却连对话的机会都没有。

马英九听完后感慨称，他从没想到，两年前国民党“失去政权”，改由民进党“执政”后，会给台湾果农造成这么大的伤害。马英九称，林老先生大面积地种植了凤梨，但现在凤梨的销路很差，价格又很低，损失初步估计可能会上千万，他看了十分难过，希望友人能多多消费，“大家应该尽可能帮助台湾果农度过难关，让他们减少损失，减少痛苦。”报道称，马英九在现场吃起了大树凤梨，并对其赞不绝口，还马上化身“代言人”，请在场的记者和地方人士品尝。

差距悬殊！马英九执政每斤卖30 蔡英文执政13

一位同样面临水果滞销的吴姓果农感叹称，国民党执政时，凤梨大盘价1斤可至30多元（新台币，下同），顶多降至25、26元，民进党执政后降至13元。吴称，以前还能销到上海、厦门等地，每年约出20-30货柜，但半个月前竟无法再销往大陆。

尽管台农业部门日前表示，销往大陆的凤梨并未中断，但不少果农并不买账。台湾果农表示，已经看清了民进党的真面目，不会再被民进党骗，并称将会在选举时用选票让民进党得到教训。

国台办：两岸关系好，台湾同胞才会好

在13日上午的国台办新闻发布会上，有记者提问称，近来台湾水果丰收且销路不畅，导致价格暴跌，尤其是香蕉过剩，不少蕉农眼睁睁地看着自己的劳动成果烂在地里，而台军据称每一餐都在吃香蕉。对此岛内有舆论认为改善两岸关系才是根本之道，请问发言人对这种现象如何评论？

国台办发言人马晓光表示，大家都知道，在2008年到2016年期间，两岸双方在反对“台独”、坚持“九二共识”的基础上，共同致力于两岸关系和平发展，包括对台农产品的采购、合作畅旺，两岸民众特别是台湾民众得到了实惠。但是民进党执政以后，拒不承认“九二共识”，纵容支持“去中国化”的“渐进台独”活动，限制两岸交流，而且拼命削弱两岸同胞之间好不容易建立起来的各种联系，使得两岸关系和平发展方方面面的成果受到损害，必然伤害台湾同胞的利益。扬汤止沸不如去薪。如果民进党当局在承认“九二共识”这个原则问题上有明确的态度，两岸交流中的许多问题就会迎刃而解。两岸关系好，台湾同胞才会好，这是一个简单而朴实的道理。（海外网 张莎莎）

责任编辑：桂强