中国首列商用磁浮2.0版列车下线 设计时速160公里

原标题：中国首列商用磁浮2.0版列车下线

6月13日，拥有完全自主知识产权的中国首列商用磁浮2.0版列车在中车株洲电力机车有限公司下线。

“磁浮2.0”速度更快、载客更多

中国商用磁浮2.0版列车设计时速160公里，采用三节编组，最大载客500人。它具有以下几大创新点：

（1） 世界首列短定子直线电机快速磁浮列车。

（2） 牵引功率提升30% ，载客量提升至500人。

（3） 悬浮能力提升6吨。

（4） 车辆设计轻量化。采用了大量新结构和新材料。

形成商用磁浮1.0、2.0、3.0产品型谱

作为中国首个自主化商用磁浮项目，2016年5月6日，由中车株机公司牵头研制的时速100公里长沙磁浮快线列车上线运营，迄今已安全运营超过170万公里，载客近600万人次，被业界称为中国商用磁浮1.0版列车。今天下线的2.0版商用磁浮列车，采用1.0版的技术路线，保持现有轨道形式不变，对车辆系统集成、牵引、悬浮、受流、轻量化、制动等关键技术进行了创新。商用磁浮1.0版列车较适用于城区，而时速160公里的商用磁浮2.0版列车适用于中心城市到卫星城之间的交通；未来，将研发时速200公里的商用磁浮3.0版列车，实现中低速磁浮列车的全谱系化。

商用磁浮正成为多城市关注焦点

据统计，已有35个国家和地区，共200多个考察团来湖南省考察调研磁浮轨道交通；得益于长沙磁浮快线示范效应的日益显现，约30个城市正在实施或计划上马磁浮项目，速度120~160km/h磁浮项目成为多数城市关注的焦点。（央视记者 杨丽君）

责任编辑：桂强