朝美新加坡联合声明实质意义有限？ 中方回应

原标题：朝美联合声明实质意义有限？中方回应
[环球网综合报道]2018年6月13日，外交部发言人耿爽主持例行记者会，以下为部分会议实录。
问：12日，朝美在新加坡举行领导人会晤并发表联合声明，声明承诺美向朝提供安全保障，朝致力于实现半岛无核化的坚定承诺。我们注意到国际社会普遍对此次会晤成果持积极态度，但也有评论认为朝鲜并未作出实质性让步，声明未明确具体措施和时间表，后续落实任重道远，实质意义有限。中方对此有何评论？
答：关于朝美领导人会晤，昨天下午中国外交部已经发表了声明。
我愿在此重申，朝美领导人会晤顺利举行并取得积极成果，是推动朝鲜半岛无核化和政治解决进程取得的重要进展。我们对朝美两国领导人作出的政治决断表示高度赞赏，对会晤取得的成果表示欢迎和支持，对有关各方为推动会晤取得成功所作努力予以积极评价。
好的开始是成功的一半。我们认为，朝美经历长期敌视和对立后，两国最高领导人能够坐在一起，进行平等对话，具有重大和积极的历史意义。此次朝美领导人会晤取得的成果，是向着实现半岛无核化、结束敌视与对立、谋求半岛持久和平与繁荣迈出的正确而重要的步伐。
朝鲜半岛问题有其复杂性和特殊性，解决起来难以一蹴而就，需要各方树立恒心，保持耐心，坚持不懈作出努力。我们希望并支持朝美双方落实好两国领导人达成的共识，推进后续协商，进一步巩固和扩大成果，使政治解决半岛问题成为可持续、不可逆的进程。
中方作为半岛近邻和重要一方，愿同有关各方一道，继续致力于实现半岛无核化和建立半岛和平机制，为早日实现半岛的长治久安作出积极的努力和贡献。
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