美国务卿14日访华 将向中方通报朝美峰会情况

原标题：外交部：蓬佩奧访华将向中方通报朝美峰会情况

[环球网综合报道]2018年6月13日，外交部发言人耿爽主持例行记者会，以下为部分会议实录。

问：中方已就美国务卿蓬佩奥6月14日访华对外发布消息。我们注意到，这将是蓬佩奥国务卿就职以来首次访华。请问访问将重点讨论哪些议题？中方对访问有何期待？

答：应王毅国务委员兼外交部长邀请，蓬佩奥国务卿将于6月14日访问中国，双方将就两国关系发展及共同关心的重要国际和地区问题交换意见，美方将向中方通报美朝领导人新加坡会晤的有关情况。

中美作为两个大国，保持两国关系健康稳定发展，不仅符合双方的共同利益，也符合世界利益，是国际社会的普遍期待。此访是近期中美之间一次重要高层交往。中方希望通过蓬佩奥国务卿这次访华，与美方增进了解、管控分歧、拓展合作，推动中美关系沿着正确轨道不断向前发展。

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