中方抢先发布美韩军演将停消息?外交部发言人笑了

原标题：中方抢在特朗普之前暗示“美韩军演将停”？外交部发言人笑了
[环球时报-环球网报道 记者 张鑫]12日下午，美国总统特朗普在与朝鲜最高领导人金正恩举行会晤之后召开的记者会上表示，美国将取消美韩军演。而在此前数个小时，中国外交部发言人耿爽在当天的例行记者会上表示，当前半岛问题政治解决进程正在沿着中方提出的“双轨并进”思路方向迈进。中方似乎抢在特朗普之前“发布”了美韩军演即将停止的消息？有记者在13日的外交部例行记者会上发问，中方是否提前得到了朝鲜方面的通报？
对此，发言人耿爽微笑着表示，朝鲜半岛局势在会晤前已生变化，特朗普总统在记者会上提出停止美韩军演证明中方的倡议确实合情合理。
耿爽说，大家都应该看到了，在朝美领导人新加坡会晤之前，半岛局势已经出现了一些积极的变化。这与有关各方，包括朝美双方以及包括中国在内的其他各方的努力是密不可分的。
“在这段时间里大家应该看到，事实上，朝鲜方面停止了核试验，而美韩在军演方面也做出了一定的自我约束。这就是事实上的实现了中方的双暂停的倡议。”耿爽说。
“至于昨天特朗普总统在记者会上说出他将停止美韩军演，我只能说，那证明中方的倡议确实合情合理，符合各方的利益，并能够解决各方的关切。事实证明，中方在半岛问题上的主张是站得住脚的，也终将得到各方的支持。”
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