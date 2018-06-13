中组部增补梁家河培训学院等为全国党员培训基地

原标题：中组部遴选增补梁家河培训学院等7家单位为第二批全国党员教育培训示范基地

为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，配合开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，根据新时代党员教育培训工作实际需要，经过推荐和评估考察，中央组织部确定增补梁家河培训学院、浙江生态文明干部学院、古田干部学院、新乡先进群体教育基地、深圳市委党校、华中师范大学、铁人学院作为第二批全国党员教育培训示范基地。

建设全国党员教育培训示范基地，旨在发挥示范引领作用，带动各地各部门结合实际确定一批功能各异、特色鲜明、实用管用的党员教育培训示范基地，为新时代培训基层党组织书记和党员提供基础保障。这次遴选增补的7家示范基地有以下主要特点：一是政治性突出，坚持坚定正确的办学方向，强化思想引领；二是时代性突出，坚持与时俱进赋予课程体系新的内涵，时代特色鲜明；三是实践性突出，坚持学以致用学用结合，富有生机活力；四是示范性突出，坚持精准施教精致授课精细研究，影响日益扩大。7家示范基地在办学方向上各有侧重。梁家河培训学院突出革命理想信念教育，浙江生态文明干部学院突出生态文明建设教育，古田干部学院突出党性党风党纪教育，新乡先进群体教育基地侧重艰苦奋斗精神教育，深圳市委党校侧重改革开放精神教育，华中师范大学侧重对学校基层党组织带头人进行教育，铁人学院侧重对国有企业基层党组织带头人进行教育。

据悉，2015年底，中央组织部在各省（区、市）党委组织部推荐基础上，选定北京市委党校二分校、北京市海淀区委党校、辽宁社区干部学院、上海市浦东新区区委党校、江苏省昆山市委党校、浙江传媒学院、江西干部学院、湖南省长沙县委党校、成都村政学院、遵义干部学院作为首批10家全国党员教育培训示范基地。两年多来，首批10家示范基地积极承办中央组织部直接举办的全国党员教育培训示范班，培训基层党组织带头人2500多人次，同时面向全国举办5200多期培训班，培训近39万人次，有效带动省级抓好示范培训、市级加强重点培训、县级开展普遍轮训，在加强基层党组织带头人队伍建设、提升基层党组织组织力、促进基层党组织全面进步全面过硬方面作出了积极贡献。

中央组织部对全国党员教育培训示范基地实行动态管理，根据党员教育培训实际需要和示范基地工作质量评估等情况，适时进行调整、补充。（特约记者 仲组轩）

来源：中国组织人事报

责任编辑：余鹏飞