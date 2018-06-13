涉嫌职务犯罪想要从宽处罚？这几点请记牢

原标题：想要从宽处罚？这几点请记牢！

为鼓励被调查人犯罪后改过自新、将功折罪，积极配合监察机关的调查工作，争取宽大处理，监察机关可以依法对涉嫌职务犯罪的被调查人提出从宽处罚建议。那么，什么情形下可以对被调查人提出从宽处罚建议？

监察法第三十一条规定，涉嫌职务犯罪的被调查人主动认罪认罚，有下列情形之一的，监察机关经领导人员集体研究，并报上一级监察机关批准，可以在移送人民检察院时提出从宽处罚的建议：

（一）自动投案，真诚悔罪悔过的；

（二）积极配合调查工作，如实供述监察机关还未掌握的违法犯罪行为的；

（三）积极退赃，减少损失的；

（四）具有重大立功表现或者案件涉及国家重大利益等情形的。

这些规定充分体现了“惩前毖后、治病救人”的精神，同时，也为监察机关顺利查清案件提供有利条件，节省人力物力，提高反腐败工作的效率。

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责任编辑：余鹏飞