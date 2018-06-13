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中方为马尔代夫设置“债务陷阱”？ 外交部驳斥

中方为马尔代夫设置“债务陷阱”？ 外交部驳斥
2018年06月13日 17:48 海外网
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　　原标题：中方为马尔代夫设置“债务陷阱”？外交部驳斥：无稽之谈

　　外交部发言人耿爽6月13日主持例行记者会，就近期热点进行回应。相关内容如下：

　　会后有记者问及：据报道，近日马尔代夫前总统纳希德称，中方为马尔代夫设置债务陷阱，并利用债务作为规训马方的工具。中方在马承建的项目未招标、不透明。中方对此有何回应？

　　耿爽：这些说法完全是无稽之谈。中方已多次就针对中马合作的不实言论做出回应。我愿再次指出，长期以来，中马在相互尊重、平等相待的基础上，推进基础设施和民生项目合作，为促进马经济转型升级和改善人民生活发挥了积极作用。中马合作符合马发展需要和发展水平，从不附加任何政治条件，更谈不上设置什么债务陷阱。

责任编辑：桂强

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