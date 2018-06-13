被控涉“共谍案”遭起诉 王炳忠质疑检方罗织罪名

原标题：被控涉“共谍案”遭起诉 新党王炳忠质疑检方罗织罪名

新华社台北6月13日电（记者石龙洪 陈键兴）台北地检署13日指控新党成员王炳忠等人涉“共谍案”，涉嫌帮大陆在台发展组织，依岛内安全相关法规起诉王炳忠等4人。王炳忠回应表示，检方是用“拼图”的方法罗织罪证与罪名，希望通过公开审判，让社会大众评断。

当日，台北地检署召开记者会，宣布侦结大陆学生周泓旭“共谍案”，依违反岛内安全法规起诉王炳忠、侯汉廷、林明正等人。王炳忠等随后召开记者会作出回应。

王炳忠表示，台北地检署所谓的起诉记者会，恰恰说明没有一刀毙命的证据，没确切证明他是如何危害“安全”、破坏社会安定，只用“拼图”方式罗织罪名。希望在审判过程中，不要搞秘密审判，让社会大众都能评断编织这样的故事能否禁得起质疑。

侯汉廷说，将等收到起诉书后再做进一步回应。面临如此状况，不会改变他们矢志要为台湾人民服务、为两岸和平统一尽力的决心，这也证明他们一路走来始终如一，所坚持的道路是正确的。

林明正则表示，看到这一结果“不意外”，“有什么东西就到法庭说”，而台湾执政党用尽所有手段打压异议人士，也不能掩盖其施政无能。

王炳忠还批评，民进党当局执政两年来“山穷水尽、民怨四起、不得民心”，不思化解两岸僵局、挽救民众关心的经济，却反而发起“大歼灭战略”，用所谓“安全”法规对待主张两岸和平统一的新党。

去年12月19日，台湾检调单位曾大阵仗搜索王炳忠、侯汉廷、林明正等新党人士的住所，并将人带走侦讯，引发岛内各界关注和舆论质疑。当时，台湾政界人士、社会团体纷纷表态，批评民进党当局为转移施政不力的舆论压力、巩固执政地位而滥用权力，甚至不惜升高两岸之间的紧张对立。

责任编辑：桂强