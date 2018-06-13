副国级赵克志履新职 已出任中央政法委副书记

原标题：副国级赵克志的新职
据中央政法委网站中国长安网“领导·机构”栏目最新信息显示，赵克志已出任中央政法委副书记。
赵克志于2017年10月起任公安部部长、党委书记，今年3月起任国务委员、国务院党组成员，公安部部长、党委书记。
据公开资料，1953年12月生，山东莱西人，早年在山东工作，后任江苏省委常委、副省长，贵州省长。2012年12月至2015年7月，赵克志任贵州省委书记。2015年7月调任河北省委书记，2017年10月出任公安部部长。“政事儿”（微信ID：xjbzse）注意到，按惯例，公安部部长均兼任中央政法委副书记。例如赵克志之前的两任公安部部长郭声琨、孟建柱，均任国务委员、国务院党组成员，中央政法委员会副书记，公安部部长、党委书记。在出任公安部部长1个月后，去年11月，赵克志兼任中央政法委委员。现任中央政法委书记由中央政治局委员郭声琨兼任，副书记为赵克志；委员为周强、张军、陈一新、陈文清、傅政华、宋丹、王宁；秘书长由陈一新兼任；副秘书长为陈训秋、景汉朝、樊绪银、白少康、雷东生。赵克志简历
赵克志，男，汉族，1953年12月生，山东莱西人，1973年3月参加工作，1975年1月加入中国共产党，中央党校研究生学历。
现任中共十九届中央委员，国务委员、国务院党组成员，公安部部长、党委书记，总警监。
1973.03——1975.03山东省莱西县夏格庄联中民办教师
1975.03——1976.10山东省莱西县农业学大寨工作队队员、夏格庄公社团委副书记
1976.10——1980.01山东省莱西县夏格庄公社党委常委，姜山公社党委常委、宣传委员
1980.01——1982.09共青团山东省莱西县委副书记（其间：1980.09——1982.07山东省委党校干部专修科学习）
1982.09——1983.03共青团山东省莱西县委书记
1983.03——1984.04山东省莱西县南岚乡、水集镇党委书记
1984.04——1987.03山东省莱西县委副书记、县长
1987.03——1989.09山东省即墨市委副书记、市长
1989.09——1991.08山东省即墨市委书记
1991.08——1994.08山东省城乡建设委员会副主任
1994.08——1997.12山东省城乡建设委员会主任（其间：1995.09——1996.07中央党校一年制中青年干部培训班学习）
1997.12——2001.01山东省德州市委书记（1996.07——1998.07中央党校在职研究生班科学社会主义专业学习）
2001.01——2001.02山东省政府党组成员
2001.02——2006.03山东省副省长
2006.03——2006.04江苏省委常委
2006.04——2010.08江苏省委常委、副省长
2010.08——2010.09贵州省委副书记、代省长
2010.09——2012.07贵州省委副书记、省长
2012.07——2012.12贵州省委书记、省长
2012.12——2013.01贵州省委书记
2013.01——2015.07贵州省委书记、省人大常委会主任
2015.07——2016.01河北省委书记
2016.01——2017.10河北省委书记、省人大常委会主任
2017.10——2018.03公安部部长、党委书记
2018.03——2018.06国务委员、国务院党组成员，公安部部长、党委书记
2018.06——国务委员、国务院党组成员，中央政法委副书记、公安部部长、党委书记
中共第十八届、十九届中央委员。
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