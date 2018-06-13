新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

国务院：扩大免税品进口 支持跨境电商等发展

国务院：扩大免税品进口 支持跨境电商等发展
2018年06月13日 18:47 一财网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：国务院确定进一步扩大进口的措施

　　国务院常务会议确定进一步扩大进口的措施，优化进口通关流程，要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口，要求扩大免税品进口，支持跨境电商等新业态发展。会议同时部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量，要求在重点区域继续控制煤炭消费总量，要求确保北方群众安全取暖过冬。（央广网）

责任编辑：桂强

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区