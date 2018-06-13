国务院：扩大免税品进口 支持跨境电商等发展

原标题：国务院确定进一步扩大进口的措施

国务院常务会议确定进一步扩大进口的措施，优化进口通关流程，要求支持日用消费品、医药和康复养老商品等进口，要求扩大免税品进口，支持跨境电商等新业态发展。会议同时部署实施蓝天保卫战三年行动计划，持续改善空气质量，要求在重点区域继续控制煤炭消费总量，要求确保北方群众安全取暖过冬。（央广网）

责任编辑：桂强