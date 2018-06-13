空姐案打捞疑犯救援队:正出示证据与滴滴协调赏金

原标题：空姐遇害案打捞疑犯救援队：正出示相关证据与滴滴协调赏金
新京报快讯（记者潘佳锟）空姐遇害案滴滴发布百万赏金寻找涉事司机一事有新进展。今日（13日）滴滴出行发布信息称，现已委托律所保管100万元线索资金。如9月1日前仍无有效线索，滴滴将捐赠百万赏金。18时许，新京报记者从空姐遇害案打捞疑犯救援队代理律师处获悉，该救援队此前受郑州市公安局航空港分局邀请参与打捞。现经与邀请方沟通，正在与滴滴方面协商赏金事宜。
据新京报此前报道，5月6日凌晨，祥鹏航空空姐李某珠在郑州航空港区乘坐滴滴顺风车遇害一案引发关注。事后滴滴悬赏百万寻找涉事司机。6月1日，参与打捞疑犯的河南郑州红十字水上义务救援队，委托律师向滴滴协商赏金事宜。滴滴回应称希望申领人尽快提供有效证据，经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助，一经核实将尽快把奖金给到最合适的个人和团队。
今日（13日）下午，“滴滴出行”发布信息称，已经委托北京环球律师事务所全权保管100万元，以及与线索提供人的后续沟通及奖金发放工作。希望相关申领人能够提供切实有效的证据，经公安机关确认对案件侦破确有重大帮助后，尽快与该律所联系。如9月1日前仍无公安机关确认有效线索，该100万元奖金将直接捐赠给公安部主管的中华见义勇为基金会。
郑州红十字水上义务救援队代理律师付建表示，水上救援队于2018年5月11日受郑州市公安局航空港分局的邀请，参与打捞工作（邀请函为证）。水上救援队在打捞的过程中有录像、照片等视频资料也可以证明，水上救援队独自参与搜寻打捞尸体的全部过程，将尸体打捞上岸的线索对破案其决定作用。如协商不成，将用法律手段维护合法权益。
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