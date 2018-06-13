副市长受贿百万判6年 法官妻子发帖替夫“喊冤”

原标题：江苏盐城“刑庭副庭长为夫喊冤案”审结：法院回应三大质疑

吴晓东

6月11日，备受外界关注的江苏东台市原副市长吴晓东受贿案一审宣判。

江苏省盐城市中级法院当庭宣判，吴晓东利用职务之便，为他人谋取利益，受贿133.3万元，判处有期徒刑6年，并处罚金40万元。

听完宣判，法庭上的吴晓东一改进入法庭时的微笑神情，情绪异常激动。辩护律师及家属转述吴晓东的意思称，吴不服判决，将上诉。

吴晓东受贿案，曾因“法官妻子为夫喊冤”一度引发社会广泛关注。吴晓东的妻子施悦，是江苏盐城市某地的刑庭副庭长。吴晓东案发后，施悦在微博等网上空间发布了大量的“鸣冤”文章，并引发多家媒体的关注。

澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者旁听了该案的部分庭审及公开宣判。

记者注意到，针对当事人家属反映、外界高度关注的吴晓东受贿案的三大焦点问题，如：在侦查期间是否存在非法取证、放在妻子表弟处的130万元是否能构成赃款、调离后收受钱财的行为是否构成受贿等，法院在审理过程中以及一审判决书上均给予了详尽解答。

法官妻子发帖替夫“喊冤”

东台市位于江苏沿海中部，地处沿海城市盐城的“南大门”，也是盐城市下辖的经济最为发达的县域。

今年47岁的吴晓东是本土成长起来的干部。相关材料显示，吴晓东毕业于南京动力高等专科学校，早年做过老师，由东台团市委副书记踏入仕途，长期担任乡镇党政领导。

2012年9月-2016年11月，先后担任东台市沿海经济区管委会副主任、党工委副书记，兼任弶港镇党委书记，东台沿海经济区管委会主任、党工委书记。

2016年5月份，吴提拔为东台市政府党组成员、副市长，一度兼任东台沿海经济区党工委书记。

一年后，吴晓东因涉嫌严重违纪接受组织审查。2017年6月，吴晓东被盐城市人民检察院立案侦查，这意味着这起案件进入了司法程序。

施悦在微博中为夫喊冤。 截屏图

2018年2月15日，农历大年三十，盐城市某地刑庭副庭长施悦发布长微博，为丈夫吴晓东“喊冤”。

侦查期间是否存在非法取证？

“由于自己的腐败堕落，不仅愧对组织，同时也给党员领导干部在人民群众心目中的形象抹了黑……”在检察机关侦查期间，吴晓东曾在《悔过书》中写道。

经检察机关侦查终结，该案于2017年10月移送审查起诉。期间，延长审查起诉期半个月。

今年3月5日，盐城市中级人民法院第一次开庭审理吴晓东受贿案，主要对是否存在“非法取证”进行调查。法院称，吴晓东获得充分发言机会。

吴晓东在法庭上全部推翻了侦查期间的有罪供述，并称《悔过书》是在纪委办案点按照一名检察官的口述，书写而成。他认为，他当时正处于“双规”期间，因此《悔过书》不能作为证据提交法庭。

吴晓东自称，纪委和检察机关曾对其疲劳审讯、体罚虐待，还以增加罪名、“双规”其妻子相威胁。

吴的辩护律师、北京观韬中茂（南京）律师事务所律师仲若辛向澎湃新闻介绍，他于第一次开庭前已向法院提交了《非法证据排除申请书》，申请排除侦查期间的询问笔录、《悔过书》及13份证人证言。

3月5日的庭审中，吴晓东的辩护律师提交了一组证人的翻供证言。其中，曾作出行贿证言的崔某宣称，他在办案人员的“威胁”下，一点点把行贿金额加到4万元。

之后，法院驳回了排除非法证据申请。一审法院经过调查认为，吴晓东的供述及证人证言均系侦查机关立案以后依法收集的。侦查期间的录音录像连续不间断，侦查人员不存在威胁恐吓的语言。

一审法院表示，传唤、刑事拘留期间的讯问录音录像，未发现侦查人员存在对被告人吴晓东有指供、诱供以及威胁等情况，笔录也按照吴晓东的交代如实记载。

一审法院称，相关证据证实，吴晓东进入看守所之前，经过体检且身体没有外伤。同时，没有证据证明存在疲劳审讯。

一审法院还表示，个别翻供的证人在侦查期间形成的证言，系侦查机关依法取得，并且证人证言内容与在案其他证据能够相互印证。所以，法院没有采信吴晓东及其辩护律师关于排除非法证据的意见。

130万元是否属于赃款？

案卷材料显示，2017年7月25日，吴晓东向检察机关供述，他收的钱以现金的形式，放在其妻子的表弟邓某某处，给的时候对邓说“是朋友的钱”，这件事没有告诉妻子，“怕她担心”。

第二天，吴晓东被带至盐城市大丰区看守所刑事拘留，他写了一张纸条，委托侦查机关交给邓某某。

纸条内容如下：“我现在已经到检察机关，前几年以朋友名义存放在你那的钱，如果方便的话，麻烦按检察机关的要求退还，如果你生意上有困难，看看我姐姐那里能不能拿一些，给你添麻烦了！”

邓某某是东台当地一家农机公司的老板。案卷材料显示，邓某某对检察机关说，吴晓东分三次将130万元存放在他这里，双方没有约定利息，邓主要将这些钱用在日常进货等用途。

不过，邓某某在做出藏赃证言后，又翻证了。邓某某证言提到，其在检察院的证言是“虚假”的，是相关人员以查其公司经营行为相威胁而获取的。

吴晓东的辩护律师仲若辛认为，吴将贿金以现金方式交给邓某某，然后将大额现金先放在家里，然后用于进货及注册公司，这些说法与事实不符。

仲若辛对澎湃新闻说，邓某某的证言说进货差钱，所以向吴晓东借款。但经查阅其银行流水发现，其经营资金充裕。而且他进货付款及销售回款均通过银行往来，其进货及销售记录和银行流水往来相互印证，邓某某经营过程中无使用现金习惯。

一审法院查明，邓某某在侦查阶段的证言证明，吴晓东放在其处的130万元没有记账，从账上反映不出这笔钱的进出及使用情况，故辩护律师提交的材料与证明赃款去向没有关联性，不予采信。

同时，吴晓东在侦查阶段的供述与邓某某证言相互印证，所以吴将晓东把贿金存于邓某某处应予认定。

调离岗位后还在收钱？

经一审法院认定，吴晓东收受的133.3万元贿金，来自16个单位或个人，受贿金额少则数千元，多则数万，金额最大的一笔高达30万元。

根据东台市沿海经济区相关人士称，吴晓东到该区任副主任后，协助分管全面工作，所以该区的工程款基本由他签批。他升任该区党工委书记、主任后，工程款也都由他签批。而施工单位的借款申请，最后也需要党工委书记、主任签批，才能借款给施工单位。

起诉书显示，行贿者中，吴晓东为在借款、工程款拨付、拆借资金方面谋取利益的有9人。其中，在东台弶港镇弶六路改造工程中，东台某公司副总经理郑某为在拨付工程款方面得到关照，送给吴晓东8万元。

对此，辩护律师表示，上述工程在2012年8月就已经竣工验收，而吴晓东于2012年8月30日才调至东台沿海经济区任党工委副书记、管委会副主任，同时兼任弶港镇党委书记。辩护律师认为，工程都已经验收了，还给刚到任的官员送钱，不符合情理。

一审法院审理认为，上述工程虽然主体工程于2012年8月通过竣工验收，但是部分房屋于2013年10月才完成拆迁，在这期间，吴晓东审批的中间环节是不可或缺的。行贿人郑某负责的工程涉及工程款2700多万元，工程款直到2016年12月份才结清，而两次送钱发生在2013年、2014年春节前，均在吴晓东到任之后。

让辩护律师感到不解的是，吴晓东被指控在东台富安镇的“真石漆”项目中收受何某明4万元“好处费”。而何某明请托吴办理项目环评手续的出具时间，却是在吴调离东台市富安镇以后。

一审法院回应称，何某明的项目属于“先上车后买票”，在吴晓东还在富安镇任职期间，就已经开始租厂房、上设备、开工生产。而吴晓东收受贿赂并接受请托之时，吴晓东尚未离开富安镇。

责任编辑：余鹏飞