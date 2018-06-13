揭秘：2020年 中国哪个地方的人口最多？

原标题：2020年，中国哪个地方的人口最多？

为什么人都喜欢往城市里凑？

放眼全球，这一趋势迄今依然有增无减，“城市化”大潮滚滚向前。

经济学家周其仁说，人不单单是所谓的社会动物，而且还是“倾向于集聚”的社会动物。

在中国，20多座城市通过“人才新政”说明了这一点。

在“人才新政”的表象之外，城市人口集聚的大方向早已明确。

国是直通车 侯雨彤 制图

哪个地方人口最多

近日，海南发布了新的人口发展规划，到2020年常住人口达到996万人，城镇化率60%；到2030年常住人口达到1248万人，城镇化率70%。

广东省今年2月也发布了类似规划，到2020年常住人口达到1.14亿人，城镇化率71.7%；到2030年常住人口达到1.25亿人，城镇化率76.7%。

再往前看，山东、江苏、浙江、福建等20余个地方也发布了人口发展规划。

指导全国人口发展规划的纲领性文件，是2016年12月30日国务院印发的《国家人口发展规划（2016-2030）》。

中新社国是直通车根据公开资料，梳理了全国省级行政区到2020年的常住人口数量（香港、澳门、台湾及未发布地区除外），排名前10的省级行政区整体并无太大变化，但人口数量和排名次序有所调整。

国是直通车 张文绞 制图

从常住人口看，达到亿级的省级行政区将有3个，分别是广东、河南和山东。值得注意的是，河南虽是户籍人口大省，但常住人口数量不敌广东，2017年末全国排名第三。

此外，不同于其他地方，北京、上海在人口表述上倾向于控制，如“北京常住人口2020年控制在2300万人以内”、“上海2035年常住人口控制在2500万人”。

从排名次序看，河南人口有望超过山东，成为仅次于广东的全国第二大常住人口聚集地。湖北虽没有公布数据，但按照2017年末结果，仍有望进入前十。

国务院人口发展规划显示，2020年中国总人口达到14.2亿元左右，2030年达到14.5亿人左右。到2030年前后，人口总规模达到峰值。

人口的背后是经济

人口增长与流动的背后是经济发展。

因此，不妨从单个城市“人才新政”的逻辑跳出，转而从国家城镇化发展的角度观察人口变动。

先来看两组数字，中国常住人口的城市化率已经接近60%，户籍人口城市化率却只有40%。

“这意味着城市里有三分之一的人口是农村户籍。”上海金融与法律研究院研究员、复旦大学人口研究所博士研究生聂日明认为，他们限于户籍，无法在城市享受同等的教育、养老等公共资源，这制约了经济增长。

城市化是拉动经济增长的引擎。

国家人口发展规划要求，推动1亿非户籍人口在城市落户。2016-2020年，户籍人口城镇化率年均提高1个百分点，年均转户1300万人以上。

这自然落在城市的肩上。

哪些城市需要并有能力吸纳人口呢？

京津冀、长三角、珠三角等城市群，要严格控制超大城市和特大城市人口规模，有序引导人口向中小城市集聚；

长江中游、成渝地区等城市群，要进一步做大做强中心城市，加强对周边欠发达地区的辐射带动作用，打造全国重要的人口集聚区；

山东半岛、海峡西岸、辽中南等东部地区城市群，要进一步加强区域内大中小城市联动发展，增强对中西部转移人口的吸引力；

哈长、中原、关中、北部湾、山西中部、呼包鄂榆、黔中、滇中、兰西、宁夏沿黄、天山北坡等城市群，加快形成更多支撑区域发展的增长极。

所以，2017年末北京、上海统计结果，人口不增反跌。武汉、成都、西安人才新政甫一发出，便吸引数十万人落户。

倘若这样表述还不够明确，国家中心城市的确立更为直接。

除北京、天津、上海、广州、重庆外，2016年5月至2018年2月，发改委、住建部发函支持成都、武汉、郑州、西安建设国家中心城市。

这4个城市均已发布人才新政。

聂日明认为，中国的城市化进入了新的阶段。

十九大报告指出，未来中国要解决的主要矛盾是“人民日益增长的美好生活需要与不平衡不充分发展之间的矛盾”。

这里的不平衡包括区域发展的不平衡。而解决区域不平衡、拉动经济增长需要人才。

经济的增长靠什么

靠房地产吗？

今年5月，西安、成都受人才新政利好影响，楼市一度出现热炒局面。有人就疑问，这些城市要走上依赖房地产发展老路？

要知道，转向高质量发展要实现新旧动能的转换，而引领经济高质量发展的新动能是“中国制造2025”，是网络信息技术、人工智能等，而不是房地产。

在中国社科院经济与政治研究所研究员张明看来，中国部分城市当前的房地产调控思路亟待调整。压低房价，一方面需要抑制需求，另一方面需要增加供应。

“城市发展不能让高房价吓跑了新人才。”中新社国是直通车采访的一位西安市民说。

面对新的发展机遇，海南省省长沈晓明说，将以壮士断腕的决心减少经济对房地产的依赖，决不让海南变成房地产加工厂。

位于中部地区的贵州在大数据方面走在全国前列，四川则凭借西部综合交通枢纽优势迎来发展机遇。

无论凭借什么，《辞源》说，城市是人口密集、工商业发达的地方。

责任编辑：桂强