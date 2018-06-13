原标题：京冀领导一年三会面，都有哪些领导参加？

12日，河北省党政代表团来京考察。“政事儿News”（微信ID：zsenews）了解到，这是近一年来，京冀领导的第三次会面。

去年8月，北京市委书记蔡奇率党政代表团赴雄安新区考察；今年4月，蔡奇率党政代表团再赴河北，对接扶贫工作。

京冀领导的三次会面，每次阵容都有哪些人？“政事儿News”（微信ID：zsenews）为你揭秘一下。

河北11地市和雄安、定州、辛集负责人来京

12日，河北党政代表团主要去了两个地方——北京城市副中心和北京新机场。

据《河北日报》报道，河北代表团一行首先来到北京城市副中心行政办公区，在规划展厅认真观看规划建设专题片，详细了解北京城市副中心规划理念、功能布局、城市风貌等方面情况，并到市政府办公楼实地参观工程建设现场。随后，代表团赶赴北京新机场，听取新机场建设情况介绍，察看航站楼中央峡谷区、指廊等重点区域建设进展，共商机场临空经济区建设大计。

12日的活动，北京四套班子负责人有3人参加活动，分别是中共中央政治局委员、北京市委书记蔡奇，北京市委副书记、市长陈吉宁，北京市人大常委会主任李伟。河北四套班子负责人则全部来京，河北省委书记、省人大常委会主任王东峰，河北省委副书记、省长许勤和河北省政协主席叶冬松都来京考察学习。

北京有6名副部级领导参加，分别为：

市委常委、常务副市长张工；

市委常委、副市长阴和俊；

市委常委、秘书长崔述强；

市人大常委会副主任，昌平区委书记侯君舒；

副市长杨斌；

市政协副主席杨艺文。

河北有7名副部级领导参加，分别为：

省委常委、常务副省长袁桐利；

省委常委、省政府副省长，雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚；

省委常委、石家庄市委书记邢国辉；

省委常委、唐山市委书记王浩；

省人大常委会党组书记、常务副主任范照兵；

省人大常委会副主任，保定市委书记聂瑞平；

省人大常委会副主任，承德市委书记周仲明。

北京市政府秘书长靳伟、河北省政府秘书长朱浩文也参加了活动。

此外，《河北日报》报道，河北省各设区市、雄安新区及定州市、辛集市负责同志，部分省直部门负责同志参加学习考察。

这就意味着，河北11个地级市的负责人，都来京考察。值得一提的是，除了雄安新区负责人，定州市、辛集市的“一把手”也一同来京。

据了解，定州市、辛集市两个县级市，是2013年河北省第一批两个省管县（市），也是河北目前仅有的两个省管县（市）。2015年，河北省曾试点第二批8个省管县（市），但是半年后即取消试点，恢复到试点前的管理体制，仍由所在设区市管理。

16区委书记和19个委办局负责人曾赴河北

去年8月中旬，北京市委书记蔡奇率北京市代表团一行，赴河北雄安新区和保定市学习交流考察。在两地工作交流座谈会上，北京市人民政府与河北省人民政府签署了《关于共同推进河北雄安新区规划建设战略合作协议》。

“政事儿News”（微信ID：zsenews）注意到，当时北京与河北的交流，两地政府都派出高规格的代表团参加。

据公开报道，此次赴河北的北京代表团，包括北京四套班子一把手、全市16个区的区委书记、市政府下属19个委办局的负责同志以及北京市属国企负责人。

北京市委书记蔡奇亲自带队，考察团成员有时任市委副书记、代市长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林，市委常委、常务副市长张工，市委常委、副市长阴和俊，市委常委、秘书长崔述强，副市长张建东，副市长隋振江，以及当时的市政府秘书长李伟。

在此次交流中提到双方的合作事项，如在雄安建设中关村科技园、加强两地交通基础设施联通等，都能找到对应的分管副市长。如副市长阴和俊兼任中关村管委会党组书记；副市长张建东分管交通；副市长隋振江负责轨道交通等重大项目，新机场建设等工作。

当时，河北省方面也同样派出以省委书记赵克志为首的高级别对接团队。

据《河北日报》报道，当时的河北省省委副书记、省长许勤，省政协主席付志方，常务副省长袁桐利，副省长、雄安新区工委书记陈刚，河北省委常委童建明，河北省人大常委会副主任范照兵，以及分管交通和城乡住房建设的副省长张古江，分管环保的副省长李谦和省长助理、省金融办主任江波，省政府秘书长朱浩文等都参加了活动。

扶贫对接，双方组织部长都参加

今年4月，蔡奇率北京市党政代表团赴河北省对接扶贫协作工作，签署《全面深化京冀扶贫协作工作三年行动框架协议》。

北京代表团的阵容是：

北京市委书记蔡奇；

北京市委副书记、市长陈吉宁；

市委常委、常务副市长张工；

市委常委、组织部部长魏小东；

市委常委、秘书长崔述强；

市政府秘书长靳伟。

河北当时参与对接的有：

省委书记、省人大常委会主任王东峰；

省委副书记、省长许勤；

省委常委、组织部部长梁田庚；

省委常委、常务副省长袁桐利；

省委常委、秘书长童建明；

省人大常委会副主任、保定市委书记聂瑞平；

省人大常委会副主任、承德市委书记周仲明；

副省长时清霜；

省政府秘书长朱浩文。

与上述两次考察活动相比，这次两省市的组织部长都参加了对接。据报道，蔡奇还看望了北京市在河北省挂职的干部代表。

蔡奇要求，紧扣“两个确保”目标，更加注重深度贫困地区攻坚，更加注重精准帮扶稳定脱贫，更加注重脱贫质量，更加注重贫困群众获得感。要继续配强力量，北京的挂职干部要压到扶贫一线去，发挥好首都的教育、人才优势，加大河北受援地区干部人才培训力度。

完善对接机制，密切两地工作联系，北京16个区的党政一把手，要直接到对口帮扶的县区对接工作，开展好携手奔小康行动，主动加强与中央有关部门沟通，及时掌握相关政策要求并落实好。

责任编辑：余鹏飞