台湾团体抗议美国操弄台湾问题破坏两岸关系

新华社台北6月13日电（记者 陈键兴、石龙洪）“美国在台协会”台北办事处位于台北市内湖区的新馆12日启用，多个台湾团体前往表达抗议，要求美国勿操弄台湾问题、破坏两岸关系。岛内舆论认为，当局“向美倾斜”的政策恰恰是台湾的危机所在。

12日，中华统一促进党、“军公教联盟”等团体组织民众前往“美国在台协会”台北办事处新馆举行抗议活动。中华统一促进党发布新闻稿表示，台湾唯有与大陆和平统一，才是长治久安的最大保障，才是人民幸福的最大保证，而美国竟然执意为“台独”政客撑腰壮胆。

劳动党、中国统一联盟、中华两岸和平发展联合会、台湾地区政治受难人互助会、夏潮联合会、劳动人权协会、两岸和平发展论坛等多个团体，也共同发表严正声明，呼吁美国停止干涉中国内政，台湾社会亦应正视问题的严重性，不要让两岸关系在外部势力操弄下，走向更难以挽回的局面。

声明指出，美国近期提出一系列违反一中政策的法案，违反了中美三个联合公报的原则，向“台独”分裂势力发出错误信息，鼓动“台独”冒险主义行径，进一步造成两岸危机升高的可能，破坏两岸关系及地区和平稳定。美方此举不符合台湾民众对和平发展的期待和要求改善民生、发展经济的共同利益。

针对民进党当局挟洋自重，台湾舆论也提出批评。台湾资深媒体人黄清龙撰文表示，民进党当局“向美倾斜的态势越来越明显，但这却是台湾的危机所在”。《联合报》社论指出，“美国在台协会”台北办事处新馆落成，美国信誓旦旦地重申对台湾的安全承诺，但是，一味依赖他人的安全保证，真能确保自身安全吗？

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