四川苍溪县安监局副局长余勇接受调查(简历)

原标题：苍溪县安监局党组成员、副局长余勇接受纪律审查、监察调查
封面新闻讯（记者 陈静）6月13日，广元市纪委监委对外发布，苍溪县安监局党组成员、副局长余勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。
余勇简历
余勇，男，汉族，1970年11月生，四川苍溪人，大学学历。1993年11月参加工作，1996年6月加入中国共产党。
1993年11月至1994年9月，在苍溪县畜牧局工作；
1994年9月至1996年1月，在苍溪县黄猫乡工作；
1996年1月至1998年9月，任苍溪县龙洞乡人民政府副乡长；
1998年9月至1999年1月，任苍溪县高坡镇党委副书记、镇长；
1999年1月至2005年5月，任苍溪县石灶乡党委书记；
2005年5月至2012年8月，先后任苍溪县防汛指挥部办公室副主任、河堤管理局局长，苍溪县水务局党组成员、机关党委书记；
2012年8月至2017年3月，任苍溪县水务局党组成员、副局长；
2017年3月至今，任苍溪县安监局党组成员、副局长。
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