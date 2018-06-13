新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

四川苍溪县安监局副局长余勇接受调查(简历)

四川苍溪县安监局副局长余勇接受调查(简历)
2018年06月13日 21:09 封面新闻
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：苍溪县安监局党组成员、副局长余勇接受纪律审查、监察调查

　　封面新闻讯（记者 陈静）6月13日，广元市纪委监委对外发布，苍溪县安监局党组成员、副局长余勇涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　余勇简历

　　余勇，男，汉族，1970年11月生，四川苍溪人，大学学历。1993年11月参加工作，1996年6月加入中国共产党。

　　1993年11月至1994年9月，在苍溪县畜牧局工作；

　　1994年9月至1996年1月，在苍溪县黄猫乡工作；

　　1996年1月至1998年9月，任苍溪县龙洞乡人民政府副乡长；

　　1998年9月至1999年1月，任苍溪县高坡镇党委副书记、镇长；

　　1999年1月至2005年5月，任苍溪县石灶乡党委书记；

　　2005年5月至2012年8月，先后任苍溪县防汛指挥部办公室副主任、河堤管理局局长，苍溪县水务局党组成员、机关党委书记；

　　2012年8月至2017年3月，任苍溪县水务局党组成员、副局长；

　　2017年3月至今，任苍溪县安监局党组成员、副局长。

责任编辑：余鹏飞

我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区