蔡英文借特金会刷存在感 称将“与有关国家联系”

原标题：蔡英文借“特金会”刷存在感 称“与有关国家密切联系”

蔡英文

海外网6月13日电 美国总统特朗普与朝鲜最高领导人金正恩昨日（12日）会晤结束，台湾地区领导人蔡英文今日（13日）声称，台安全部门、外事部门等，将“持续与区域内理念相近国家保持密切联络，共同关注朝鲜半岛的最新发展”。

据台湾“新头壳”消息，蔡英文还妄称，“后续会掌握更多与国际社会合作的契机，让台湾在区域和平、稳定及繁荣发展的趋势中，扮演更重要的角色。”对此，有网友指出，“（台湾）最重要的难道不是承认‘九二共识’，与大陆加强联系吗？”

台湾《中时电子报》批评称，蔡英文当局为何敢将台湾地区的前途押注在美国、却不愿改善与中国大陆的关系？难道这就是蔡英文扮演所谓的“棋手”？决不愿意台湾地区成为美国的“筹码”。

6月5日，外交部在回应“美国军方正考虑派军舰穿越台湾海峡”时，就已明确表态，台湾问题是中美关系中最重要最敏感的核心问题。美方应切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，慎重处理涉台问题，以免损害中美关系和台海地区和平稳定。有台媒认为，这不仅仅是对美国说的，也是提醒蔡英文当局，“不要以为美国会无条件地支持台湾挑衅大陆底线。”

“让14亿人成为台湾的后盾”

事实上，不仅仅是“棋子”、“筹码”的问题。对于这一点，新党成员王炳忠早已道明。

他此前撰文称，很多人会说，台湾地区不能完全相信美国，不要做美国的“棋子”，但这话仍是避重就轻，不愿给台湾民众指引一条明路。其实症结就在，“必须从根本上改变和大陆对抗的思维，明确两岸人民都是中国人的身分，追求两岸的终极统一。”

王炳忠

他表示，“只要一个转念，14亿人就是我们的市场，就是我们的军队，两岸可以共同发展，共同抵御外来侵略。当台湾不再被利用与同胞为敌，成为一个‘非战之区，和平之岛’，那还须要可怜兮兮做冤大头吗？”

而遗憾的是，台北地检署今日（13日）指控王炳忠等人涉“共谍案”，涉嫌帮大陆在台发展组织，依岛内安全相关法规起诉王炳忠等4人。王炳忠怒呛，“有种就公开审判”，并称“民进党上台到今，如日本神风特攻队疯狂发起歼灭行动，瓦解监督力量，破坏主张两岸和平的新党。”

对此，国台办发言人马晓光指出，民进党当局和“台独”势力无所不用其及地打压主张两岸统一的人士。这样一种丧心病狂的行为，必将受到两岸同胞的一致反对和谴责，当然也阻挡不了两岸各界民众要交流、要合作的共同民意和两岸交流的历史趋势。（海外网 朱箫）

责任编辑：桂强