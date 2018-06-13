肯尼亚现黄金欺诈 中国人联合当地人骗同胞上千万

原标题：红星调查|肯尼亚现黄金欺诈 华人亲述小心翼翼还是被骗186万美元

来源：红星新闻

黄东升和王海素不相识，却在肯尼亚遭遇了套路几乎相同的黄金贸易骗局。

在这场骗局中，黄东升和合伙人总共被骗走了186万美金；相对警觉的王海则在几乎要被逼迫签合同的最后关头，在当地友人的协助下，逃离了这场骗局，除了往返肯尼亚的机票和当地的一些花销，没有大的损失。

在肯生活了十几年的肯尼亚华人华侨联合会副会长王错表示，他关注这个骗局“大概三四年了，这两年非常活跃”。

王错向红星新闻介绍，目前已经有几十人被骗，少则6万美元到10万美元，多则高达千万美元。他曾多次发朋友圈，称：“提醒各位同胞，天上掉下的黄金真的会砸死人！肯尼亚购买黄金水很深！”而在去年9月，中国商务部就在官网发文提醒大家小心，称“肯尼亚近期黄金欺诈案件数量上升”。

肯尼亚的黄金贸易骗局究竟是怎么回事？黄东升和王海又是如何陷入了这样的骗局？近日，他们接受红星新闻采访，亲述了自己的被骗经过，并想通过自己的亲身经历，提醒更多的人：不要上当！

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在肯华人揭黄金骗局套路

“豪车接送，亲自验货，价格低廉”

非洲盛产黄金，南非是世界上第一大黄金产地，王错接受红星新闻采访时表示，这给大家留下了一种“非洲是黄金产地，满大街都是黄金，肯定很便宜的感觉”。

王错最早听说这样的黄金贸易骗局“已经有十年八年了”。他介绍，这样的诈骗团伙有很多，既有西方人、也有刚果（金）的人，还有肯尼亚当地人，人比较杂，有华人在其中充当中间人（掮客）。诈骗团伙规模大小不一，小的骗些小钱，大的要骗几百万几千万美元。

王错介绍，骗局的套路首先是诈骗团伙会对外发布广告，称自己有黄金要卖，然后找一些中间人寻找买家，许诺中间人可以拿到2.5%的佣金。中间人会在这2.5%佣金的驱使下介绍一些朋友来买，这些朋友有的是在当地工作，“有的是从国内带过来的”。

在肯尼亚多年，王错已经听说了近百起这样的骗局，“被骗的以华人为主”。王错以多位受骗者的具体经历向红星新闻还原了此类骗局的大致套路。

▲在交易中核验黄金 受访者供图

第一步，以华人掮客开场。接近买家，取得信任。 第二步，高档轿车接送，带买家去豪华别墅看成箱的黄金（让买家亲自验货）。 第三步，谈合作。黄金中国香港市场价格为41美元左右1克，这里的货主只需28美元左右1克，每克有13美元的利润。王海告诉红星新闻，他在去肯尼亚买黄金之前，曾去深圳著名的水贝珠宝市场了解过，那里的黄金贸易一克赚3~5元人民币已经是比较高的利润了；有的利润比较低的，一克只赚五毛钱。 第四步，谈交易。买家只需要交付7%的定金即可（按28美元/每克计算，定金约为2美元/每克），这7%是在肯尼亚办理相关出口手续费。3天后货到中国香港，按市价41美元一克卖出，然后再付93%的余款。 第五步，签订交易合同，买家付款，付款后飞回中国香港等货。结果却发现货始终不到，买家追问，货主回买家，文件出了点问题，或货在迪拜中转需要办理文件，麻烦再付10%的费用。这时候，清醒的人会意识到出问题了，不会再付款，损失到此为止。而还惦记着高额利润的人，则会继续付款，最后损失越来越多。 第六步，货主玩失踪或继续让买家打钱。 第七步，受害人投诉无门。

黄东升和王海在接受红星新闻记者采访时称，他们遇到的骗局与上述套路相差无几。

据王错介绍，有的诈骗团伙为了取得买家的信任，交易过程中会有律师在场，买家的钱也是打到律师的信托账户。交易完成后，再转给货主。黄东升的交易过程中同样有律师在场，但是发现被骗以后，律师却避而不见。

中间人把买家骗到肯尼亚后还会告诉对方，这个黄金生意很多人想做，你得保密。而被骗了的人，好多也不愿意对外说，“觉得被骗了不好意思”。

王海从事的行业有非常多的高端客户，经过谨慎考虑才决定接受红星新闻采访，但在采访前他强调报道中一定不能透露他的任何个人信息，“因为黄金（被骗）是我个人的事情，说出来让大家知道了，对我们整个公司都会有影响。”

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受骗华人亲述被骗经历

想到是好朋友，以为没事

多年好友介绍的生意，放下戒心

黄东升从事国际贸易工作，公司做大宗物资贸易，“也在做金矿和铁矿方面的生意。”他的合伙人是一名美籍华裔女性，来自美国一家大型公关公司，两人是多年好友。

这次黄金贸易是由合伙人公关公司合作了二十多年的一家项目公司的项目经理介绍的，该项目经理是一名美国人，与黄东升的合伙人是二十多年的老朋友。如果交易成功，这位项目经理可以获得1.25%的佣金。

黄东升说，自己信任合伙人，合伙人信任美国项目经理，这种信任造成了他们对于很多有怀疑的地方都没有及时去查证，导致了最后的被骗。“因为都是二十多年的朋友，我们当然相信他。”他曾怀疑过会不会被骗了，但又告诉自己“不会”，因为“都是这么好的朋友”。

王错听完黄东升的遭遇后认为，这名美国项目经理是给诈骗团伙介绍买家的中间人。但黄东升在整个交易过程中十分信任这名美国项目经理，直到接受红星新闻采访时才表示，“现在，我们怀疑美国项目经理和货主是一伙的。”

黄东升在接受红星新闻采访时说，“我们这次犯了很大的错误”。他提醒，“你的报道要告诉大家，做生意，再好的朋友，可以招待，可以给折扣，但是生意的流程一步都不能少。”

去年7月，黄东升和合伙人就已经准备跟肯尼亚的货主做交易，但是因为当时肯尼亚局势不稳定，他和合伙人11月才飞到肯尼亚去签合约。根据他提供的资料，货主是一位名叫Sherry Seepersad的女性，对方称她的黄金来自刚果（金）。

▲与他们交易的货主身份资料 受访者供图

到了肯尼亚后，黄东升和合伙人亲自检验过要购买的300公斤黄金。“装在6个箱子里，我们每个箱子里都拿了样品出来，用电钻钻过，还拿去融化，再凝固。然后再拿到肯尼亚矿业部去做检查，获得了矿业部的检测报告，确保货品都是真的。”

小心翼翼，还是被骗

因为怕风险，本来预定的300公斤的交易。黄东升和合伙人决定先只交易50公斤，“这50公斤没问题，再继续交易”。

黄东升介绍，他们当时和货主谈定的价格是38000美金一公斤，但他们只需要支付6.35%的费用即可。所以他们首次仅支付了大约12万美元。

作为生意人，黄东升还是处处小心的。他们的钱并不是直接汇给货主，而是汇给了美国项目经理（中间人）介绍的一名当地律师的信托账户，“所以我们已经做得非常小心了。”

▲黄东升和Sherry Seepersad交易合同首页复印件 受访者供图

50公斤的钱汇完后，美国项目经理却告诉他们，当地官员告诉他，因为他们当初预订的从刚果（金）进口到肯尼亚的黄金是300公斤，从肯尼亚出口出去也必须是300公斤。“所以问题来了，接下来要交250公斤的费用，那我们没办法，只能交钱。”

其实那时候黄东升已经怀疑可能被骗了，但因为是好朋友介绍的关系，他们又支付了另外250公斤的预定费用，大约60万美元。然后他们就看到了货物打包装箱，到机场准备出关的照片。“货要经过比利时、荷兰，最后来到我们这边。我们的美国项目经理和货主先坐飞机过来了，但是等人到了，却被告知货被扣留在了肯尼亚内罗毕机场。”

货主告诉黄东升的理由是，机场称货物出口必须要申请联合国的出口许可证，确保这些黄金不是来自于被联合国列入洗黄金名单的国家，并告诉他们联合国许可证的费用是5%。

“6个装货的箱子我们都看到了，库单我们也看到了，但是货没到。没办法，我们只有再交了5%的费用约57万美元。”这一次，黄东升依然是将钱汇入了律师的信托账户。

接下来，黄东升收到了货物到了比利时的消息，“有货物存在比利时信托银行的存放证明，我们的项目经理也真的看到货物存放在比利时。”但是他却再次被告知，他们在比利时还要缴纳5%的联合国出口许可证费用。“那我们也信了，又汇了5%的费用过去，前后两次一共114万美金。”

至此，黄东升和合伙人一共向美国项目经理介绍的那位律师的信托账户汇入了186万美金。其中他支付了80%，合伙人支付了20%。

货主提供的证明均系伪造

然而，直到今年4月，黄东升依然没有收到货。上个月他和合伙人开始怀疑可能遇到诈骗团伙了，于是通过内罗毕的朋友找到了联合国驻当地办理矿物出口证件的官员，将货主此前给他们的“出口许可证”给对方看。

结果对方告知他，联合国的出口许可证是蓝色的，他们那个是米黄色，百分之百是假的。而此前货主发给他们的联合国办理出口许可证的网站也被证实是对方伪造的一个假网站。后来他们又通过朋友去查了比利时黄金存放证明，发现那份证明也是假的。

▲货主提供的出口商证件 受访者供图

此前货主为了取得黄东升的信任，将50公斤黄金交给了律师做担保。确定自己遭遇诈骗后，黄东升和合伙人立即联系了律师要开箱检查那50公斤黄金的真假，同时通知货主要一起出面开箱。“这50公斤也可以卖一百多万。”

黄东升说，如果那50公斤黄金是真的，拿回来少亏一点也好。如果是假的，那么律师就要负责任，他没有起到监管好的责任。结果等他和合伙人到了肯尼亚，“货主一直不出面，我们等了两天，律师也不出现。”

黄东升和合伙人在朋友的建议下，到内罗毕的经济犯罪中心报了案，“做了笔录，写了整整7大张事情的来龙去脉，就像我现在告诉你的一样。”他对红星新闻这样说道。

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差点被骗的华人亲述自身经历

“每克有几十块钱的利润，难免心动了”

心存侥幸，飞到肯尼亚

和黄东升比起来，王海算是稍微“幸运”一点的。在和货主第一次见面时，他就觉察到了不对劲，于是在几乎要被逼迫着签合同的时刻，他在当地朋友的协助下逃离了这场骗局。

当时国际市场的金价是276元人民币一克，货主给他的价格大概是210元一克。王海打听过国内黄金贸易，每克利润3元~5元已经很高了，“每克有好几十块钱的利润，属于暴利了，所以难免心动。”

在接受红星新闻采访时王海承认，他也知道有时候利润特别高可能会是一个坑，但他觉得如果不去验证一下，可能就错过了一个机会。抱着这样的心态，他和中间人在去年国庆假期一起飞到了肯尼亚。王海介绍，这位中间人三十来岁，以前在迪拜和中东工作过很多年，是一家公司的商务谈判代表，常驻中东，会英文和阿拉伯语。

正如王错前述的套路一样，王海到内罗毕，货主就派了豪车将他们接到了自己的办公室，来接他们的是三个“看起来都很精明强悍的黑人，货主也是一个看起来比较精明的黑人”。

怀疑上当，发现破绽

第一次见面货主向王海介绍了一些自己黄金交易的情况。这个时候，他就已经产生了怀疑。因为对方称自己在迪拜、中国香港，很多地方都有买家。而王海也有不少香港富豪朋友，他就提出可不可以看一下货主和香港买家交易的合同。但对方表示合同在另外一个办公室，要派人去取。

对此，王海称，“我肯定怀疑了，你到我办公室来，我的合同、我的交易，我随时可以调出来，不可能放到别的地方去了。”就算是放到别的地方去了，一个小时就差不多能取到，对不对？”结果，货主在第二天下午三点才又将他们叫到自己办公室，给了他们三份合同。

货主口中的“很多客户”，合同却只有三份，这让王海再次产生了怀疑。同时，他发现合同上的章是新盖的。

感觉到威胁，想办法脱身

到内罗毕的第一天晚上，货主邀请王海到自己的别墅吃饭，“很大的豪宅，好多房间那种”。

当天晚上吃饭，货主就开始跟王海谈价格、交易条款等内容。由于此前已经产生了怀疑，在货主谈到这些内容的时候，王海怕被对方按住强迫签合同，于是称自己不是老板，这些东西需要先跟老板沟通，“但是他一直催我签合同。”

第二天，看完货主提供的和中国香港买家交易的合同，王海已经确定了对方是诈骗团伙。但晚上货主方就跟中间人联系，说第二天早上就签合同。而中间人在没有经过王海同意的情况下，答应了对方的要求。

第三天一大早，三个货主一方的黑人就开车到了王海和中间人住的酒店楼下准备接他去签合同。其中两个人直接进到了他们住的房间。“我觉得麻烦来了。”王海说，那个时候自己非常紧张，因为感觉受到了威胁。

幸运的是，那几天他正好感冒发烧，中间人和货主方也都知道。于是，他称身体难受，拉肚子，要去洗手间。进了洗手间之后，王海马上联系了当地的朋友求助。等朋友派的车到达酒店门口后，王海悄悄拉开洗手间的门出来，却还是被房间里货主派来的人发现了，对方问他去哪里，他回了句“有点事情，马上回来”，然后拔腿就跑。

到酒店门口坐上朋友派来的车后，王海依然怕对方追上来，“他们身上都有枪。”直到车安全抵达了朋友家中，他心里的大石头才算落地。“那一天我都吃不下东西，太紧张了。”

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中国商务部官网曾提醒

肯尼亚黄金欺诈案件数量上升

其实，早在2017年9月，中国商务部就在官网发文提醒大家小心——“肯尼亚近期黄金欺诈案件数量上升，矿业部发表声明”。

▲中国商务部官网发文提醒注意：肯尼亚近期黄金欺诈案件数量上升

文中称，肯尼亚矿业部发表声明，肯目前仅有3家公司获得矿产品交易许可，其他号称有交易许可的贸易商均为非法，其中Aurical Kenya有黄金交易许可，而Modogashe Agencies及Match Electricals可开展除黄金之外的矿产品交易。近期，肯出现多起黄金欺诈案件，亦涉及数家中资公司。肯目前并非黄金的主要产地，仅有那约克郡一家大型金矿，以及数家手工矿，东非地区出产的黄金大部分来自刚果（金）。

责任编辑：余鹏飞