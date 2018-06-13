原标题：山东多地遇雷电冰雹天气 部分高速临时封闭

今天（6月13日）山东聊城、德州、滨州、东营、淄博、潍坊和济南等地出现冰雹天气，山东气象台下午4点发布冰雹橙色预警信号，并继续发布雷电黄色预警信号，预计今晚到夜间，山东全省大部地区有雷阵雨，并伴有8~10级雷暴大风和短时强降水。其中，东营、淄博、潍坊、济南、泰安、莱芜、临沂、烟台、威海、青岛和日照等市的部分地区有冰雹。本次强对流天气雷暴强、风力大，伴有短时强降水和冰雹，对麦收、设施农业、果蔬、构筑物等可能造成一定的灾害，需加强防范工作。

受天气影响，部分高速临时封闭或限行，截至6月13日20点，G15沈海高速、G1511日兰高速等多条高速部分收费站临时封闭。交警部门提醒，在出行之前一定要提前了解路况信息。（央视记者 窦效磊）

责任编辑：桂强