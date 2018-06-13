山西监狱管理局长王伟涉违纪被审查(简历)

原标题：山西省监狱管理局党委书记、局长王伟接受纪律审查和监察调查
据山西省纪委监委消息：山西省监狱管理局党委书记、局长王伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。
王伟简历
王伟，男，汉族，1962年9月出生，山西沁水人，本科学历，1982年9月参加工作，1985年3月加入中国共产党。
1982年9月任山西省晋城监狱二大队分队长、内勤干事；
1985年9月为中共山西省委党校省直分校学员；
1987年7月任山西省晋城监狱组干科科员；
1991年7月任山西省晋城监狱组干科副科长；
1993年12月任山西省晋城监狱政治处主任；
1996年2月任山西省晋城监狱党委委员、工会主席；
1997年2月任山西省晋城监狱党委委员、纪委书记、工会主席；
1999年3月任山西省晋城监狱党委副书记、副监狱长、副矿长、工会主席；
2000年10月任山西省晋城监狱党委书记、监狱长；
2003年12月任山西省监狱管理局党委委员、副局长；
2011年6月任山西省监狱管理局党委副书记、政委；
2013月6月任山西省司法厅党委委员，山西省戒毒管理局党委书记、局长；
2015年7月至今任山西省司法厅党委委员，山西省监狱管理局党委书记、局长。
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