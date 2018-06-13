新浪新闻客户端

新闻中心

国内新闻>正文

山西监狱管理局长王伟涉违纪被审查(简历)

山西监狱管理局长王伟涉违纪被审查(简历)
2018年06月13日 21:54 中央纪委国家监委
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：山西省监狱管理局党委书记、局长王伟接受纪律审查和监察调查

　　据山西省纪委监委消息：山西省监狱管理局党委书记、局长王伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受山西省纪委监委纪律审查和监察调查。　　

　　王伟简历

　　王伟，男，汉族，1962年9月出生，山西沁水人，本科学历，1982年9月参加工作，1985年3月加入中国共产党。

　　1982年9月任山西省晋城监狱二大队分队长、内勤干事；

　　1985年9月为中共山西省委党校省直分校学员；

　　1987年7月任山西省晋城监狱组干科科员；

　　1991年7月任山西省晋城监狱组干科副科长；

　　1993年12月任山西省晋城监狱政治处主任；

　　1996年2月任山西省晋城监狱党委委员、工会主席；

　　1997年2月任山西省晋城监狱党委委员、纪委书记、工会主席；

　　1999年3月任山西省晋城监狱党委副书记、副监狱长、副矿长、工会主席；

　　2000年10月任山西省晋城监狱党委书记、监狱长；

　　2003年12月任山西省监狱管理局党委委员、副局长；

　　2011年6月任山西省监狱管理局党委副书记、政委；

　　2013月6月任山西省司法厅党委委员，山西省戒毒管理局党委书记、局长；

　　2015年7月至今任山西省司法厅党委委员，山西省监狱管理局党委书记、局长。

责任编辑：桂强

王伟监狱山西省
我要反馈
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区