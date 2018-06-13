新华社：践行“两山论”是一场发展的革命

原标题：新华社评论员：践行“两山论”是一场发展的革命

新华社北京6月13日电题：践行“两山论”是一场发展的革命

新华社评论员

6月13日，习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上的重要讲话全文公布。讲话中，总书记深刻阐明推动长江经济带发展需要正确把握的五个重大关系，处理好生态环境保护和经济发展的关系居于重要位置。而在全国生态环境保护大会上，习近平总书记提出“绿水青山就是金山银山”是新时代推进生态文明建设的六大原则之一。牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，事关经济社会发展全局，事关广大人民福祉，也是摆在各级干部面前的重要发展课题。

长期以来，如何认识和处理生态环境保护和经济发展的关系，存在一些误区，也走了不少弯路。比如，在长江经济带发展上，有人认为共抓大保护、不搞大开发就是不发展了，也有人认为“环境代价还是得付”，摆脱不了“先污染后治理”的怪圈。这些片面认识，说明思想上的结还没有真正解开，新的发展共识还需要进一步夯实。

理念是行动的先导。推动绿色发展、建设生态文明，首先要在发展观上来一场革命，旗帜鲜明地把新发展理念作为指挥棒用好。“绿水青山就是金山银山”的重要论断，是对发展规律的深刻认识、对发展经验和教训的深刻总结，科学阐明了生态环境保护和经济发展的关系，体现了新发展理念的精髓要义。生态环境保护和经济发展不是矛盾对立的关系，而是辩证统一的关系。发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼，二者不能割裂开来，更不能对立起来。正确处理经济发展和生态环境保护的关系，就要像保护眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境，坚持在发展中保护、在保护中发展，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益。

思路一变天地阔，观念一转气象新。从长江“九曲回肠”石首段化工企业通过污染治理推动转型升级，到浙江丽水市把生态产品价值转化为金山银山，再到众多乡村实现从“卖石头”到“卖风景”的美丽蝶变，实践一再证明：保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。践行“绿水青山就是金山银山”，就是要把握发展新机遇、开创发展新境界。无论是污染防治推动淘汰落后产能、提高供给体系质量，还是生态环境保护带来新需求、催生新产业、形成新的增长点，无不说明良好生态环境是一方发展的“金饭碗”，是经济社会持续健康发展的“压舱石”。

生态环境保护的成败归根到底取决于经济结构和经济发展方式。践行“绿水青山就是金山银山”，必须在发展方式和路径上革故鼎新，来一场深刻的革命。实践已经证明，“先污染后治理”的老路走不通，损害甚至破坏生态环境的发展模式、以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法，代价高昂、教训深刻，必须坚决摒弃。让“绿水青山”与“金山银山”和谐共生，最根本的是走出一条生态优先、绿色发展的新路子，积极探索把绿水青山转化为金山银山的方法路径，让自然财富、生态财富源源不断带来社会财富、经济财富，为发展养元气、固根基。

在浙江安吉余村，一块刻着“绿水青山就是金山银山”的巨石纪念碑巍然矗立。正是在这里，习近平同志提出了著名的“两山论”。如今，这一理念不仅改变了一个山村的命运，更重塑着一个国家的发展进程，刻写在13亿多人民的心里。坚定不移践行新发展理念，共同肩负起生态文明建设的时代责任，一幅绿水青山与金山银山相得益彰的美丽中国画卷，必将在神州大地更加壮阔地铺展开来。

责任编辑：桂强