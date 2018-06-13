公安交管部门:世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾

原标题：公安交管部门世界杯期间将重拳打击酒驾醉驾毒驾

新华社北京6月13日电公安部交管局13日发布，世界杯足球赛14日揭幕，端午节小长假也即将来临，在此期间，公安交管部门将重拳打击酒驾醉驾毒驾。

据统计，广大群众观看球赛、欢庆聚会、外出旅游、消夏避暑活动增多，酒驾醉驾风险几率增加。2014年世界杯期间，全国因酒驾醉驾导致伤亡交通事故459起，造成191人死亡、482人受伤。

为保障人民群众生命财产安全，公安部交通管理局已于5月底部署各地公安交管部门开展酒驾醉驾毒驾夜查全国统一行动。世界杯期间，全国公安交管部门将加大警力投入，加强路检路查，零容忍、严执法，重拳整治酒驾醉驾毒驾等突出交通违法犯罪行为。

公安部交管局提示广大“球迷”驾驶人，世界杯足球比赛时间大多集中在夜间和凌晨时段，在关注球赛、开心看球的同时，更要注意交通安全，勿存侥幸心理，坚决不碰触酒驾红线、醉驾底线、毒驾高压线，自觉做到“快乐看球、平安出行”，自觉抵制酒驾醉驾毒驾，共建共享安全文明道路交通环境。

责任编辑：桂强