金融圈再迎重磅：多项限制取消 千亿外资有望进场

原标题：金融圈再迎重磅！多项限制被取消，千亿外资有望进场！

央行、国家外汇局昨天（12日）发布新规，宣布对合格境外机构投资者QFII以及人民币合格境外机构投资者RQFII，实施新一轮外汇管理改革。

此次改革的核心内容，在于进一步简化管理、便利操作，使境外资金未来投资境内资本市场更加便利。政策一经推出，立刻引起了相关机构投资者的关注。

QFII RQFII资金进出松绑 金融开放再深入

QFII指合格境外机构投资者，诞生于2002年；

RQFII则是指人民币合格境外机构投资者，诞生于2011年。

QFII和RQFII允许境外机构投资者在符合一定条件下投资中国资本市场，既是中国资本项目尚未开放情况下引进外资、开放资本市场的过渡性制度安排的代表，也见证了中国资本市场的循序渐进和逐步开放。

此次改革措施主要包括：

取消QFII每月资金汇出不超过上年末境内总资产20%的限制；

取消QFII、RQFII本金锁定期要求，将现存的QFII投资3个月锁定期、RQFII非开放式基金投资3个月锁定期全部取消，QFII、RQFII可根据投资情况汇出本金；

另外，允许QFII、RQFII开展外汇套期保值，对冲境内投资的汇率风险。

相关机构投资者表示，此次改革超出预期，有利于国际资本进入中国市场。

野村证券中国股票研究部主管 刘鸣镝：这个决定应该是有利于海外机构投资人把更多的海外资金募集起来投中国内地股市的。因为正好是入摩了，然后又推出这个变化，很多海外基金开始考虑一个在业务安排上的时间点。

瑞银亚太区投资总监 邓体顺：这样才会加强A股市场的国际化，同时提高A股的资产，比如股票债券对于全球投资人的吸引力，通过这些机构进来的钱都是机构投资。

目前，QFII总额度为1500亿美元，RQFII试点区域涉及19个国家和地区，总试点规模19400亿元人民币。截至今年5月底，累计有287家QFII机构合计获得994.59亿美元、196家RQFII机构合计获得6158.52亿元人民币投资额度。

野村证券中国股票研究部主管 刘鸣镝：不见得会立竿见影，但是这些决定的有利变化，可能在今后6到18个月会非常明显。

资本市场双向开放稳步推进 下半年开放举措值得期待

此次QFII、RQFII的改革，除了对额度的宏观审慎管理外，其他基本都已放开。业内人士表示，随着资本市场双向开放稳步推进，我国资本市场投资吸引力不断上升，有利于境外投资资金更为自由的进出。

一直以来，限制资金汇出比例以及设置锁定期的安排是影响QFII投资运作的主要因素。此次将两个限制取消，将进一步简化管理、便利操作，促进境内资本市场进一步开放。

中国人民大学金融与证券研究所联席所长 赵锡军：对整个投资者来讲是一个好事，能够方便他们投资，方便他们在投资中间规避风险，同时也为市场带来更多的资金来源，有利于市场的进一步国际化。

前海开源基金管理有限公司首席经济学家 杨德龙：现在外资持有A股的资金量只有1.2万亿元，和A股60万亿人民币的总市值相比，占比还不到2%，未来外资会持续流入A股市场，特别是一些蓝筹股。

专家表示，由此次改革可看出，我国金融市场开放步伐在加快，预计下半年，还将有资本市场双向开放的措施出台。

中国人民大学金融与证券研究所联席所长 赵锡军：到今年年底，还有一些改革开放的措施会进一步推出来，具体在资本市场和跨境投资方面，除了QFII和RQFII之外，QDII 和RQDII也会有措施，方便国内投资者走出去，也方便境外投资者走进来。

责任编辑：张建利