河北大沙河河堤3公里垃圾带 环境部:河长制成摆设

原标题：河北大沙河河堤现3公里垃圾带，生态环境部：河长制形同虚设

针对河北省中央环保督察试点反馈意见：“部分河流水库水质恶化明显”等问题，河北省在督察整改方案中明确：全面推行河长制，制定实行河长制工作方案，并对河长职责进行明确规定：“市县乡三级河长对分管的河湖管理保护工作负领导责任，组织对超标排污、侵占河道、围垦河湖、倾倒垃圾、非法采砂、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治”。河北省全面建立河长制工作考核验收评分细则也从“工作安排部署、工作方案制定、组织体系构建、配套制度建设、基础性工作开展、人员队伍建设和经费保障”等6方面明确了具体要求。但“回头看”督察发现，石家庄市、定州市大沙河河段存在堆放垃圾、倾倒污水等对水环境有严重威胁的问题，河长制有关要求基本没有落实。

一、现场检查情况

为了核实河北省中央环保督察整改落实情况，中央第一环保督察组于2018年6月12日赴大沙河石家庄市新乐段、大沙河定州段进行现场检查。

现场场景“触目惊心”！

现场检查发现，在大沙河定州段远远望去，河堤上堆满了生活垃圾、工业废渣、边角料、医疗废物等多种固体废物，各种垃圾“应有尽有”，形成了一个长约3公里的“垃圾带”。与长度同样惊人的，是“垃圾带”的宽度，垃圾一直从河堤延伸至河床上，斜坡高度达到10米左右。

大沙河定州段河堤堆满工业废物

“这里还有倾倒污水的痕迹。”站在河道上，督察人员发现，污水沿河堤流入河道，在河道内积累成黑色、绿色的污水坑。整个河段充斥着工业废料的刺激性气味和生活垃圾的恶臭味，让人难以忍受。

大沙河定州段因偷排废水在河道内形成污水坑

大沙河定州段河堤堆满工业废渣

此外，在大沙河石家庄市新乐段，督察人员也发现河道沙坑中堆存大量固体废物，大多为废弃边角料、生活垃圾、工业废渣等。

大沙河石家庄新乐段生活垃圾和工业废渣

二、河长制形同虚设

上述两市为什么整改工作推进不力？河长制又为什么形同虚设？

《河北省全面建立河长制工作考核验收评分细则》明确要求，市、县、乡要制定巡查方案、巡查河道，并及时处理巡查发现的问题。调阅河北省有关市县2017年《全面建立河长制工作考核验收评分表》，并结合现场情况，督察人员找到了问题出现的深层次原因。

“首先是考核不严。”督察人员举例说，比如评分细则要求如果存在县乡级未巡查河道等情况要扣分。但是，大沙河石家庄新乐段等在存在诸多问题的情况下，仍然能在“河道巡查情况”中得到满分。

“另一方面，是整改不力。大沙河定州段绵延3公里的固体废物绝非短期内形成的，却迟迟得不到解决，引起群众的强烈不满。”督察人员表示。

针对上述问题，督察组将进一步深入调查，分析原因，做到见事见人见责任，对河长制形同虚设问题将依法严肃处理。

来源：微信公号“生态环境部”

责任编辑：张玉