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河北大沙河河堤3公里垃圾带 环境部:河长制成摆设

河北大沙河河堤3公里垃圾带 环境部:河长制成摆设
2018年06月14日 08:24 澎湃新闻
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　　原标题：河北大沙河河堤现3公里垃圾带，生态环境部：河长制形同虚设

　　针对河北省中央环保督察试点反馈意见：“部分河流水库水质恶化明显”等问题，河北省在督察整改方案中明确：全面推行河长制，制定实行河长制工作方案，并对河长职责进行明确规定：“市县乡三级河长对分管的河湖管理保护工作负领导责任，组织对超标排污、侵占河道、围垦河湖、倾倒垃圾、非法采砂、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治”。河北省全面建立河长制工作考核验收评分细则也从“工作安排部署、工作方案制定、组织体系构建、配套制度建设、基础性工作开展、人员队伍建设和经费保障”等6方面明确了具体要求。但“回头看”督察发现，石家庄市、定州市大沙河河段存在堆放垃圾、倾倒污水等对水环境有严重威胁的问题，河长制有关要求基本没有落实。

　　一、现场检查情况

　　为了核实河北省中央环保督察整改落实情况，中央第一环保督察组于2018年6月12日赴大沙河石家庄市新乐段、大沙河定州段进行现场检查。

　　现场场景“触目惊心”！

　　现场检查发现，在大沙河定州段远远望去，河堤上堆满了生活垃圾、工业废渣、边角料、医疗废物等多种固体废物，各种垃圾“应有尽有”，形成了一个长约3公里的“垃圾带”。与长度同样惊人的，是“垃圾带”的宽度，垃圾一直从河堤延伸至河床上，斜坡高度达到10米左右。

大沙河定州段河堤堆满工业废物大沙河定州段河堤堆满工业废物

　　“这里还有倾倒污水的痕迹。”站在河道上，督察人员发现，污水沿河堤流入河道，在河道内积累成黑色、绿色的污水坑。整个河段充斥着工业废料的刺激性气味和生活垃圾的恶臭味，让人难以忍受。

大沙河定州段因偷排废水在河道内形成污水坑大沙河定州段因偷排废水在河道内形成污水坑
大沙河定州段河堤堆满工业废渣大沙河定州段河堤堆满工业废渣

　　此外，在大沙河石家庄市新乐段，督察人员也发现河道沙坑中堆存大量固体废物，大多为废弃边角料、生活垃圾、工业废渣等。

大沙河石家庄新乐段生活垃圾和工业废渣大沙河石家庄新乐段生活垃圾和工业废渣

　　二、河长制形同虚设

　　上述两市为什么整改工作推进不力？河长制又为什么形同虚设？

　　《河北省全面建立河长制工作考核验收评分细则》明确要求，市、县、乡要制定巡查方案、巡查河道，并及时处理巡查发现的问题。调阅河北省有关市县2017年《全面建立河长制工作考核验收评分表》，并结合现场情况，督察人员找到了问题出现的深层次原因。

　　“首先是考核不严。”督察人员举例说，比如评分细则要求如果存在县乡级未巡查河道等情况要扣分。但是，大沙河石家庄新乐段等在存在诸多问题的情况下，仍然能在“河道巡查情况”中得到满分。

　　“另一方面，是整改不力。大沙河定州段绵延3公里的固体废物绝非短期内形成的，却迟迟得不到解决，引起群众的强烈不满。”督察人员表示。

　　针对上述问题，督察组将进一步深入调查，分析原因，做到见事见人见责任，对河长制形同虚设问题将依法严肃处理。

　　来源：微信公号“生态环境部”

责任编辑：张玉

定州大沙河河堤
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