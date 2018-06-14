印度网友呆了：中国全年24小时不断电 除了台湾

原标题：印度网友呆了：中国全年24小时不断电？是的，除了台湾！

来源：微信公众号“长安街知事”

中国全年24小时都不断电吗？

这几天，一位印度网友在知乎上问了这样一个问题。Emmm，要怎么回答呢？这时，一位外国老哥分享了自己的经历：

“我在中国住了5年，在台风期间，断电只有15分钟，我曾经在中国广泛旅行过，去过四五线的城市，在一些村庄和务工人员聊过，似乎没有人记得上次停电是什么时候的事了。”

接下来，中国“自黑团”赶到现场：

“自黑”底气之下，是某种自信——“全年24小时不断电”，不是理所当然的吗？其实不然。

比如印度，有数据统计显示，大约有4亿人没有用上电，即便是大城市，断电限制负荷的现象也时有发生。去年9月，印度总统莫迪还在一次演讲中鼓气，称正在努力为大约3000个未通电的村庄提供电力。

这就难怪这位印度网友听闻中国不断电，如此惊呆了。

诸如此类的“印度惊”版本还有不少。

4月2日，《印度时报》刊登了一则报道，其中透露了一个细节：印度士兵们在通往中印边界的崎岖道路上行走着，突然，早已没有信号的手机显示出“欢迎来到中国”的字样，时间变成快了两个半小时的北京时间，信号很稳定。

更别说印度列车和中国高铁的差距了。

曾经有印度记者通过亲身体验比较二者，结果发现，中国高铁不仅比任何一辆印度火车更快，而且更干净、更安全、更舒适。一位印度网友留言回复，表示“实在不忍心看下去了”。

发达的高铁网络，稳定的通信讯号，安全的城市环境，便捷的交易系统……这些年，中国的发展之快常常让老外啧啧称赞。甚至还有报道说，一个日本人因为每天能在北京吃到甜脆可口又便宜的大西瓜，都不愿回国去了。

人家的点赞声，当然让我们油然而生一股自豪感。但骄傲之余，应该清醒地看到，这些“习以为常”“理所当然”的安全感、便捷度，其实来得并不容易。

这几十年来，中国是取得了举世瞩目的成就，但背后，也付出了难以想象的汗水和艰辛。

1945年，北京人的住房通电率还不到30%。即便到了90年代初，全国也仍然存在时常停电的现象。特别是相对落后的地区，一到夏天用电高峰，停电的频率就会大增。

得益于电力系统的迎难而上，“西电东送”“北电南送”工程纷纷上马。无论是人迹罕至的山村，还是地势险峻的要道，只要有用电需求，电力系统便会想方设法克服，2015年12月，青海省玉树藏族自治州平均4000米以上的地区线路架设成功完成，中国大陆最后3.98万无电人口实现通电。

当然，去年夏天搞出无预警大面积停电，导致大半个台湾岛陷入黑暗的台湾，仍然要加把劲。

新中国成立之初，中国铁路里程大约只有5万公里。之后的几十年，中国人也一直在挤绿皮火车。

▲1974年12月，新建成的密云县古北口火车站

大家怎么都没想到，不过十来年，高铁已四通八达，我们可以坐着时速300公里的列车驰骋南北。

现在，中国高铁几乎涉猎了所有的地质环境——东北冰天雪地、海南湿热潮湿、西北黄土覆盖、东部淤泥土软。工程师们潜心钻研，不厌其烦进行无数次的试验，终于创下了最高运营时速和最低运营温度的世界纪录。

如今，强大的设计团队、过硬的技术标准以及最有性价比的高铁产品正成为中国在国际上的“新名片”。

▲2017年11月，郑合高铁跨311国道连续梁正在紧张施工。

中国家庭普遍安装电话的时间也并不长。

1997年8月，北京市区内普通电话初装费为4500元，加上100元的工料费以及电话机费用，大约需4700元。

1999年，中国电信在北京日报刊发的广告上，赫然写着：高速：上网速度64Kb/S-128Kb/S。

这些年，中国投入大量人力物力，坚持不懈大规模建设通信基础设施。

如今，我国通信基站总数超过600万。据《每日邮报》此前报道，中国的4G网络覆盖率为77%，速度14 Mbps，而美国4G网络网速只有10 Mbps。

▲2010年，青岛某旅游度假区内的通讯基站。

从来没有从天而降的幸福，也没有不劳而获的成功。“此生不悔入华夏”，有网友这样表白对祖国的热爱。

今天，中国的发展前景前所未有的光明，但依然还有太多的“不完美”。享受着前辈创造的累累硕果，我们依然要继续奋斗、一路前行，让更多的幸福变得“习以为常”。

▲北京之夜灯火通明，车流仿佛写成了胜利V的手势

责任编辑：张玉