原标题：中国军人最真实照片公布，千万别让他们父母看见

这是一组真实的中国军人照片，

震撼、沉默……

刚刚从西藏边防军人那里获得，

仅仅看照片，没有人会知道，

他们很多都是20出头、

30左右的年轻小伙子，

他们是默默付出的人民子弟兵！



这位西藏军人，24岁，90后，面对镜头，他依然乐观开朗，为了练就能打胜仗的过硬本领，他和战友们长期在高原高海拔地区驻训、演练，战斗力练上去了，他们的皮肤也被强日光灼伤了，这种灼伤不仅仅是“高原红”的印记，还有龟裂、脱皮“沟壑交错”的生疼…… 这位西藏军人，24岁，90后，面对镜头，他依然乐观开朗，为了练就能打胜仗的过硬本领，他和战友们长期在高原高海拔地区驻训、演练，战斗力练上去了，他们的皮肤也被强日光灼伤了，这种灼伤不仅仅是“高原红”的印记，还有龟裂、脱皮“沟壑交错”的生疼……

这让二三十岁的他们，

看起来如同五十多岁的人。

我们很难体会到这种“灼伤”，

这种撕裂是怎样的疼痛难忍，

而且很多这种伤痛

是难以愈合和不可逆转的，

但我们看得出，

他们乐观、积极，

有着常人难以理解的坚强意志品质！

这位年轻的军人面对镜头说，

真的没什么，

男人就是要对自己狠一点。

1分钟之后，他还是严肃了起来，

他担心自己的父母看到自己这个样子……

怕他们担心！

年轻的边防军人，

已经很久没和家人通视频电话了，

一个是条件不允许，

每天的战备训练任务很重，

另一个重要原因，

不能让家人知道自己现在的样子！

战斗任务执行间隙，

镜头记录下他们乐观的笑容。

这应该是清澈湛蓝的高原天空下，

最富有感染力的笑容。

吃饭必须抓紧，

虽然内地已经到了夏天，

但在高原地区，

无常的天气和漫天的沙土，

让他们不得不抓紧。

来扒两口，真的挺香的……

很多时候，

来不及吃饭，

就着干粮应付一下……

机动期间，

是战士们的幸福时刻，

除了执勤值班人员，

大多数人可以倚车小憩，

战斗背包成了最好的枕头。

有一点要记住，

行驶的大卡车，

大风呼呼往里面灌，

很冷，

不裹紧大衣不行！

新的任务来临，

新的出发！

看着他们，

我们还有什么理由抱怨生活不如意？

这就是最可爱的人！

我们看见的是他们憔悴的容貌，

看不见的是他们热血的内心！

他们知道“戎装在身，使命在肩”，

所以，拼搏、练兵、流血、流汗，

为守护伟大的祖国河山，

为国人能享受安宁祥和的幸福生活…

你之所以看不到黑暗，

是因为有人正竭尽全力

把黑暗挡在你看不到的地方！

他们负重前行，

他们无怨无悔！

他们应该是这个时代的国家精神！

他们应该得到全社会的尊崇！

来源：三剑客

责任编辑：吴金明