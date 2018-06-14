除“严书记夫人” 这位霸蛮书记的妻子也“坑夫”

原标题：除了“严书记夫人”，这位“霸蛮书记”的妻子也“坑夫”

衡阳贿选案发生后，李亿龙从怀化市委书记任上调任衡阳市委书记，一度被外界视为“救火队长”。

6月11日，裁判文书网公开发布湖南衡阳“霸蛮书记”李亿龙之妻杨岚涉案一审判决。法院认定杨岚利用影响力受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪成立，决定执行有期徒刑3年。

▲图片来源于网络

新京报此前报道，2018年1月15日下午，湖南衡阳“霸蛮书记”李亿龙涉嫌受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案一审宣判。娄底市中院一审认定李亿龙罪名成立，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年。

利用丈夫职务便利，非法获利

裁判文书网公布的判决书显示，杨岚，女，1968年4月12日出生，汉族，大学本科文化，原长沙市人民政府法制办主任科员。因涉嫌犯利用影响力受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2016年7月23日被长沙市公安局芙蓉分局指定居所监视居住，同年8月9日被长沙市公安局开福分局执行刑事拘留；经长沙市人民检察院决定，于同月25日被长沙市公安局开福分局执行逮捕。

2017年10月9日，长沙市望城区检察院对杨岚提起公诉。

检方指控，2008年至2015年，杨岚伙同其舅妈、姐姐、姐夫等人，先后利用时任怀化市市委书记的丈夫李亿龙职务便利和影响力，为他人在承揽工程、职务晋升等方面谋取不正当利益，其间，先后共同收受现金共计人民币190万元，杨岚本人分得64万元。

此外，检方查明，杨岚先后为李亿龙窝藏、转移赃款赃物现金人民币3000余万元、美金150余万元、港币100余万元及价值600余万元的黄金及大量名贵字画、名贵玉石、名贵象牙、名贵手表等财物。

检方认为，杨岚利用与李亿龙的夫妻关系，通过李亿龙的职务及影响力，为他人谋取不正当利益，明知系犯罪所得仍予以窝藏、转移，情节严重，应当以利用影响力受贿罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

长沙市望城区法院一审认定杨岚犯利用影响力受贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二十万元；两罪并罚，决定执行有期徒刑三年，并处罚金人民币四十万元。

“霸蛮书记”李亿龙

2017年12月5日，原湖南省农村工作领导小组副组长李亿龙涉嫌受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案，在娄底中院一审开庭。

此前，李亿龙曾执掌衡阳3年，因工作作风“任性”，被称为“霸蛮书记”。

公开 信息显示，李亿龙，男，汉族，1956年6月生，湖南长沙人，1975年6月参加工作，1986年6月加入中国共产党，大学文化。曾任长沙市委常委、怀化市委书记，并在2013年3月到2016年3月间，担任衡阳市委书记。2016年3月，担任湖南省农村工作领导小组副组长（正厅级）。

2013年2月，衡阳发生一起以贿赂手段破坏人大选举的违纪违法案件。衡阳贿选案发生后，李亿龙从怀化市委书记任上调任衡阳市委书记，一度被外界视为“救火队长”。据记者调查，李亿龙任内工作作风“任性”，其中，4月19日到23日短短5天里，《衡阳日报》的报头题字出现3次变化，引发外界关注，李亿龙被当地一度称为“霸蛮书记”。

2016年4月8日，李亿龙涉嫌严重违纪，接受组织调查。2017年8月11日，经湖南省人民检察院指定管辖，娄底市人民检察院依法以涉嫌受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪，对李亿龙提起公诉。

多次超标准乘坐交通工具

检察机关起诉指控，被告人李亿龙在1998年至2016年间，利用其先后担任长沙市芙蓉区人民政府区长、中共长沙市芙蓉区委书记、中共浏阳市委书记、怀化市人民政府市长、中共怀化市委书记、中共衡阳市委书记等职务上的便利，为多名个人或单位在建设项目取得及股权转让、国有土地使用权取得、建设工程项目承揽、国家工作人员职务提拔或调整等事项上谋取利益。

于2005年至2016年，直接或通过其妻、女非法收受财物共计折合人民币965.3591万元；在2012年至2015年间，利用职务便利，以虚开发票的方式将个人开支费用在中共怀化市委办、衡阳市委办报销，使用公款购买贵重物品后非法占有，共计折合人民币145.847万元；在担任中共怀化市委书记期间，滥用职权，致使公共财产和国家遭受巨额经济损失；其财产、支出明显超过合法收入，尚有折合人民币5446.944957万元的财产不能说明来源。

湖南省纪委称，李亿龙到衡阳任职后，在已配备一辆公务用车的情况下，将原工作地一辆越野车带到衡阳使用，还要求市政府驻长办先后安排两辆超标车专门供其在长沙使用。

十八大以来，李亿龙多次超标准乘坐交通工具，其中7次乘坐飞机头等舱，17次乘坐高铁商务座，12次乘坐高铁特等座；违规占用总面积374平方米的两套公用住房，并长期占用衡阳某酒店一间豪华套间。

部分人大代表、政协委员、新闻记者、被告人李亿龙的亲属以及各界群众50余人旁听了案件审理。庭审预计持续2天。

公款购买名表、眼镜、黄金瓶等贵重物品

2018年1月15日，李亿龙涉嫌受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪一案一审宣判。娄底市中院一审认定李亿龙罪名成立，数罪并罚，决定执行有期徒刑十八年。

为期两天的审理中，李亿龙当庭表现出认罪悔罪态度。因案情重大复杂，法庭择期宣判。

法院查明，1998年6月至2016年3月，李亿龙任长沙市芙蓉区人民政府区长、中共芙蓉区区委书记、中共浏阳市委书记、怀化市人民政府市长、中共怀化市委书记、中共衡阳市委书记等职务期间，先后多次收受黄某等数十人给予的现金及财物，共计折合人民币926万余元，并利用职务便利为上述人员在承揽工程、职务调整晋升等方面谋取利益。

李亿龙用公款购买名表、眼镜、黄金瓶等贵重物品，占为己有，并采取虚开发票的方式，先后将个人开支在怀化市市委办、衡阳市市委办报销，贪污公款共计人民币142万余元。李亿龙接受浙江某公司负责人黄某请托，违背相关规定，安排人员启动对10个污水处理厂进行股权收购，额外支付提前退出补偿款和前期费用补偿款共计2943万余元给该公司，致使国家和人民利益遭受重大损失。

另李亿龙财产、支出明显超过合法收入，尚有折合人民币共计4950万余元的财产不能说明来源。

法院认定，其受贿罪、贪污罪、滥用职权罪、巨额财产来源不明罪成立，决定执行有期徒刑十八年，剥夺政治权利五年，并处没收个人财产250万元。李亿龙受贿赃款926万余元、贪污赃款142万余元、来源不明的巨额财产4950万余元依法予以追缴，上缴国库。

新京报记者 王煜

责任编辑：张玉