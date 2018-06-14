楼市调控下郑州二手房市场降温:半个月两组人看房

原标题：楼市调控下郑州二手房市场普遍降温：半个月只有两组人看房

二手房市场一直被称为楼市走向的“晴雨表”，反映着市场冷暖。近日，记者走访市场发现，二手房成交显萎缩态势，价格逐步下调。

房东主动下调价格，部分二手房售价出现松动

“急售学区房，88平方米，房东降价5万；二七区繁华核心，精装修三房，房东工作调动急售降价10万……”近日，市民王女士不断接到有二手房中介工作人员发送的这类信息。

郑州二手房价是不是降了？

在中原区居住的市民孙磊最近深有感触，他想卖掉自己92平方米的两房，重新买套大三房实现居住升级。房子挂出去半个月后，打电话的中介倒是不少，真正来看房的只有两对夫妻，且看完后没有再进一步沟通。

“我们小区紧挨商圈，门口有书店、超市、购物中心，房子属于中等装修，只住了五年，去年的时候同小区的房子非常抢手，原本以为会很快出手，已经看好的新房正等着交钱，真是让我意想不到，二手房行情怎么了？”孙磊无奈地说。为尽快卖出去，多家中介建议降总价，可是这样一来，他的报价还不及去年底同小区的成交价格。

对于此，一知名中介店面经理分析说：“之前房价上涨比较明显时，购房者恐慌情绪重，二手房成交很快，当前调控下市场很平稳，而新房受限价举措影响，价位更加实惠，且大部分为成品交付，在选择房源时，购房者就会理性比较，这就导致了二手房成交慢的现象。因此，有的房东就会主动下调价格，比如，一个客户134平方米的三房陆续下调了三次，从最初报价的260万下调到239万。”

记者走访多家中介和查阅多个二手房平台发现，二手房源比较多，多套房源价格相较之前均有下调。

盘整“挤水分” 郑州二手房成交减少

记者在郑州市住房保障和房地产管理局官网查看到，今年5月份，郑州市住宅二手房共成交4614套，相比4月份的5335套少了721套，比去年5月份的5626套少了1012套，而2016年5月份郑州住宅二手房则成交了7246套。

与二手房形成鲜明对比的是，新房市场的关注度一直不减。据克而瑞郑州统计数据显示，6月9日开盘的正弘府推出64套房源，当天全部售罄，成交价每平方米约16000元；同日，亚新嵩山路新公馆开盘推出100套公寓，开盘当天成交96套，LOFT成交均价每平方米为10700元；6月10日开盘的鑫苑国际新城，推出448套房源，当天成交428套，成交均价每平方米为14500元。

“二手房与新房之间还存在一定的价格差，二手房市场将会出现一段时间的盘整过程，会挤出一些水分。”易居研究院智库中心研究总监严跃进认为。

在他看来，郑州作为中原城市群龙头城市，又是省会城市，旺盛的需求一直存在，房价会保持健康稳定的态势，二手房也不会有太大波动，对购房者而言，因为配套成熟和明显的位置优势，品牌房企的二手房社区也不失为一个好的选择。

来源：郑州晚报

责任编辑：张玉